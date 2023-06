Med kandidati za generalnega direktorja policije tudi Senad Jušić

Na ministrstvu za javno upravo (MJU) so potrdili, da so prejeli eno prijavo za posebni javni natečaj za položaj generalnega direktorja policije, ki se izteče danes. Vršilec generalnega direktorja policije Senad Jušić je nedavno za Primorske novice potrdil, da se bo potegoval za položaj direktorja policije s polnim mandatom.

Odgovor na vprašanje, koliko kandidatov se bo potegovalo za mesto generalnega direktorja policije, bo sicer znan po 7. juniju, ko se izteče kratek rok za prijave. Ministrstvo za notranje zadeve je javni natečaj namreč objavilo 30. maja.

Nad izvedbo javnega razpisa bo po pojasnilih ministrstva za javno upravo bedel uradniški svet, ki je za izvedbo postopka imenoval posebno natečajno komisijo.

Ta bo po izteku roka za prijavo najprej preverila, ali prijavljeni kandidati izpolnjujejo natečajne pogoje, nato pa še njihovo primernost za razpisani položaj v skladu s standardi strokovne usposobljenosti, kar vključuje tudi ustni razgovor in testiranje vodstvenega položaja, so dodali.

Ko bo komisija zaključila z delom, bo ministru za notranje zadeve sporočila seznam primernih kandidatov, generalnega direktorja policije pa nato na predlog pristojnega ministra imenuje vlada, so še pojasnili na MJU.

Kandidat za generalnega direktorja policije mora imeti najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in najmanj osem let izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju. Prav tako mora med drugim izpolnjevati izobrazbene pogoje, ne sme biti pravnomočno obsojen in ne sme biti član politične stranke.

Prijavi mora priložiti tudi petletno vizijo prednostnih nalog in razvoja policije, vključno z načini upravljanja z viri, izhaja iz razpisa, ki ga je konec maja objavilo ministrstvo za notranje zadeve.

Jušić opravlja funkcijo začasnega generalnega direktorja policije od februarja letos, ko je na tem mestu nasledil Boštjana Lindava. Jušića je vlada na čelo policije imenovala po tistem, ko je vodenje ministrstva za notranje zadeve prevzel Boštjan Poklukar.