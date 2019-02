Med kandidati tudi nominiranka za Delovo osebnost Urša Zgojznik

O kandidatki



Urša Zgojznik , sicer profesorica matematike in pedagogike, je predsednica okoljske nevladne organizacije Ekologi brez meja. Pridružila se ji je ob njenem nastanku, ko so organizirali največjo okoljsko akcijo v državi – Očistimo Slovenijo. Večino časa namenjajo preprečevanju in zmanjševanju nastajanja odpadkov ter njihovi ponovni rabi.

Ljubljana – Kandidaturo na volitvah v evropski parlament je najavila, predsednica društva Ekologi brez meja in nominiranka za Delovo osebnost leta 2018 , ki si je nominacijo prislužila zaradi svojih prizadevanj za čistejše okolje.»S povezovanjem posameznikov in organizacij za zaščito okolja se ukvarjam že deset let. Ker si želim še bolj okrepiti glas za okolje in pravice ljudi, sem se odločila, da kandidiram za poslanko na letošnjih volitvah,« je pojasnila svojo odločitev za vstop v evropsko politično areno.Verjame, da bi Evropa morala ostati vodilna sila v svetu, ki bo tudi druge nagovarjala k odločnejšim korakom za omilitev neizbežnih podnebnih sprememb. »Časa za ukrepanje nimamo več veliko. Podnebne spremembe so že dolgo dejstva, ki jih žal pomembni svetovni odločevalci ignorirajo. Njih ne bodo prizadele – prizadele bodo vse nas, še najbolj pa posameznike in skupnosti brez politične moči,« je prepričana.Na majskih volitvah ne bo nastopila sama, ampak z listo somišljenikov, ki nosi ime Povežimo se. Podrobnosti kandidature in volilnega programa bo predstavila jutri na novinarski konferenci.