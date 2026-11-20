Število spolno prenosljivih okužb, predvsem gonoreja in klamidijske okužbe, je v porastu. Lani so v Sloveniji pri najstnikih in mladih odraslih potrdili občutno več primerov kot leta 2024. Najbolj učinkovita in zanesljiva zaščita pred okužbo je uporaba kondoma, predvsem pa se je treba z mladimi pogovarjati o pomenu varne spolnosti. Mnogi mladi menijo, da je zaščita pomembna zgolj za preprečitev nosečnosti, ne razmišljajo pa (vsi) o nevarnosti, da staknejo kakšno bolezen. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da se med odraslimi, starimi med 15 in 49 let, vsako leto z vsaj eno od spolno prenosljivih okužb na novo okuži več kot 374 milijonov ljudi. Slovenija ni pri tem nobena izjema. Leta 2023 so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje potrdili en primer spolno prenosljive okužbe ...