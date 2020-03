Med najbolj izpostavljenimi so delavci v trgovinah

Prazne police v trgovinah. FOTO: Bralec Pero



Lokalni ukrepi

Omejitev izdaje zdravil

V veljavo je stopila odredba ministra za zdravje o omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške dejavnosti ter povečanju izdelave dezinfekcijskih sredstev za površine in roke. »Na recepte smemo izdajati zdravila v količini, ki ustreza zdravljenju bolnika za obdobje enega meseca; izdaje se delajo kot delne izdaje, bolniki se po naslednje izdaje vračajo v isto lekarno. Prodaja zdravil brez recepta, tako imenovanih OTC zdravil, je omejena na eno pakiranje na osebo,« je za Gorenjski glas povedala direktorica Gorenjskih lekarn Romana Rakovec.

Potem ko je vlada v Sloveniji razglasila izredne razmere, so številni prebivalci pohiteli v trgovine in nakupili zaloge živil . V gneči, ki zaradi strahu pred negotovo prihodnostjo te dni nastaja zlasti v trgovskih centrih, so okužbi s koronavirusom najbolj izpostavljeni delavci v trgovinah.Množice v številnih trgovskih centrih po državi so pogosto presegale predpisane omejitve zbiranja v zaprtih prostorih. Sindikat delavcev trgovine Slovenije opozarja, da nekateri delodajalci niso poskrbeli za zaščito svojih zaposlenih, svoje zaposlene pa so zaradi povečanega nakupovanja pogosto silili, naj delajo preko zakonsko določenega delovnega časa. Sindikat je zato pozval vlado in vse delodajalce v trgovinski dejavnosti, naj poskrbijo za primerno zaščito trgovinskih delavcev. Svoje zahteve so delavci strnili v pet točk. Zahtevajo uradne direktive glede zaščitne opreme, ki jo morajo delodajalci zagotoviti zaposlenim v trgovinski dejavnosti in vzpostavitev varnostnega sistema pred vstopom v trgovine.Trenutna situacija je, po njihovem mnenju, za zaposlene neobvladljiva in nevarna za širšo javnost. Varnostni sistem bi moral zagotoviti, da v trgovine vstopa le omejeno število oseb hkrati, ostale pa naj čakajo v vrsti in vzdržujejo vsaj meter in pol medsebojne razdalje.Sindikat zahteva še vzpostavitev razkužilnih točk pred vstopom v živilske trgovine, lekarne in druge trgovine v državi in strikten nadzor pristojnih institucij nad stanjem v trgovinski dejavnosti.Številne ukrepe so za zajezitev širjenja koronavirusa sprejele nekatere občine. Večina občin je začasno ukinila ali omejila uradne ure, podobne ukrepe so sprejel tudi številne druge institucije v državi.Z začetkom naslednjega tedna bodo avtobusi ljubljanskega potniškega prometa vozili po voznem redu zimskih počitnic. Avtobuse bodo pogosto čistili in dezinfecirali tudi med dnevom. Novost je tudi, da bodo prednja vrata ostajala zaprta, potniki pa bodo morali za vstop na avtobus uporabljati druga.