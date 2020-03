Med najbolj izpostavljenimi so delavci v trgovinah

Preberite še: V Sloveniji 181 primerov okužbe, ampak ne testirajo več vseh obolelih

FOTO: Bralec Pero

Sindikat zahteva več vzpostavitev razkužilnih točk

Potem ko je vlada v Sloveniji razglasila izredne razmere, so številni prebivalci pohiteli v trgovine in nakupili zaloge živil. V gneči, ki zaradi strahu pred negotovo prihodnostjo te dni nastaja zlasti v trgovskih centrih, so okužbi s koronavirusom najbolj izpostavljeni delavci v trgovinah.Množice v številnih trgovskih centrih po državi pogosto presegajo predpisane omejitve zbiranja v zaprtih prostorih. Sindikat delavcev trgovine Slovenije zato opozarja, da nekateri delodajalci niso poskrbeli za zaščito svojih zaposlenih, svoje zaposlene pa so zaradi povečanega nakupovanja pogosto silili, naj delajo preko zakonsko določenega delovnega časa.Sindikat je pozval vlado in vse delodajalce v trgovinski dejavnosti, naj poskrbijo za primerno zaščito trgovinskih delavcev. Svoje zahteve so delavci strnili v pet točk. Zahtevajo uradne direktive glede zaščitne opreme, ki jo morajo delodajalci zagotoviti zaposlenim v trgovinski dejavnosti in vzpostavitev varnostnega sistema pred vstopom v trgovine.Trenutna situacija je, po njihovem mnenju, za zaposlene neobvladljiva in nevarna za širšo javnost. Varnostni sistem bi moral zagotoviti, da v trgovine vstopa le omejeno število oseb hkrati, ostale pa naj čakajo v vrsti in vzdržujejo vsaj meter in pol medsebojne razdalje.Sindikat zahteva še vzpostavitev razkužilnih točk pred vstopom v živilske trgovine, lekarne in druge trgovine v državi in strikten nadzor pristojnih institucij nad stanjem v trgovinski dejavnosti.