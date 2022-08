Med najdražjo in najcenejšo košarico devet evrov razlike

Prehransko draginjo bo od septembra do marca 2023 Golobovi vladi pomagala spremljati ljubljanska digitalna agencija April 8. Spremljala bo cene izdelkov iz petnajstih skupin osnovnih živil v Mercatorju, Sparu, Tušu in Engrotušu, Hoferju, Lidlu in Eurospinu.

Podjetje April 8 je bilo, kot poroča STA, izbrano za najbolj ugodnega ponudnika na razpisu kmetijskega ministrstva za spremljanje in primerjavo maloprodajnih cen košarice osnovnih živilskih skupin pri šestih trgovcih v Sloveniji. Na razpis so prispele tri ponudbe: družbe Marcelino v vrednosti 16.500 evrov z DDV, ljubljanskega podjetja za strateški marketing Formitas Creative v vrednosti slabih 85.000 evrov z DDV in agencije April 8 v višini dobrih 47.000 evrov z DDV. Celjsko podjetje Marcelino kljub pozivu, naj ponudbo dopolni, tega ni storilo oziroma je ponudbo umaknilo, nato so ga iz postopka izključili tudi na ministrstvu.

Za »isto« košarico od 55 do 64 evrov Če bi v teh dneh prišli domov otovorjeni s kilogramom kruha, paketom testenin, s po kilogramom govejih, svinjskih in piščančjih zrezkov, litrom mleka in tekočega jogurta, s po kilogramom sira, masla, jabolk krompirja in sladkorja ter desetimi jajci in litrom olja za povrh, bi bil nakup najcenejši v Tušu, kažejo podatki spletne tržnice. Košarica teh petnajstih življenjskih potrebščin v Tušu stane slabih 55 evrov. V Hoferju bi zanjo plačali 1,40 evra več, v Sparu dobre štiri evre več, v Lidlu šest evrov več in v Mercatorju 9,30 evra več.

April 8 je sicer digitalna agencija, ki sta jo marca 2018 ustanovila Jošt Košak in Urška Sitar Mivšek, aktualna prokurist in direktorica podjetja. Agencija je prvo leto imela dobrih 405 tisočakov čistih prihodkov od prodaje, v letu 2019 slabih 662.000 in leto kasneje 532.000 evrov. Od tega je bilo državnih nakazil v prvem letu za slabo desetino, v 2019 za tretjino in v letu 2020 za okrog 47 odstotkov.

V košarici bo petnajst živil

S spremljanjem cen nad prehransko draginjo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

April 8 bo predvidoma na posebni spletni strani vsaka dva tedna osveževal podatke o cenah izbranih živil pri omenjenih trgovcih v Sloveniji, na začetku, na sredini in na koncu tega obdobja pa bo objavil tudi cene izbranih živil pri sosedih – v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. V košarici bo petnajst izdelkov: pšenična bela moka, beli kruh in testenine, goveji in svinjski zrezki ter piščančji file, mleko, tekoči jogurt, sir in maslo, jajca, jabolka, krompir, sončnično olje in beli sladkor. Cene se bo spremljalo za do pet živil v vsaki skupini, skupaj do 75 živil, če jih ima trgovec toliko v ponudbi.

Prvo spremljanje cen naj bi izvedli najpozneje 12. septembra, spletno stran pa mora izbrani izvajalec vzpostaviti najkasneje 15. septembra.