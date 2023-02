Med največjimi porabniki študentskega denarja odvetniška pisarna

Čeprav so študentske organizacije osebe javnega prava, praviloma zelo nerade razkrivajo podatke o svojih poslih. Novinarji Radia Študent (RŠ) so že lanskega aprila zahtevali vpogled v vsebine pogodb med Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem (Šoup) in Odvetniško pisarno Jereb. Ker Šoup podatkov ni želel posredovati, mu je to odredila Informacijska pooblaščenka. A namesto da bi podatke o nenavadno visoki porabi sredstev vendarle razkrili, je odvetniška pisarna proti odredbi informacijske pooblaščenke vložila tožbo na upravno sodišče.

Čeprav so študentske organizacije osebe javnega prava, praviloma zelo nerade razkrivajo podatke o svojih poslih. Novinarji Radia Študent (RŠ) so že lanskega aprila zahtevali vpogled v vsebine pogodb med Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem (Šoup) in Odvetniško pisarno Jereb. Ker Šoup podatkov ni želel posredovati, mu je to odredila Informacijska pooblaščenka. A namesto da bi podatke o nenavadno visoki porabi sredstev vendarle razkrili, je odvetniška pisarna proti odredbi informacijske pooblaščenke vložila tožbo na upravno sodišče.

Šoup da za odvetniške storitve 7–8 odstotkov letnega proračuna. Za katere storitve plačujejo in koliko, ne želijo razkriti. Tožijo študente, ki protestirajo proti spornim praksam Šoupa.

Odvetniška pisarna Petre Jereb je od primorskih študentov v zadnjih dveh letih prejela nenavadno veliko denarja, približno 50.000 evrov na leto, kar je okoli sedem do osem odstotkov letnega proračuna Šoupa. Za primerjavo: za vse svoje stalne dejavnosti skupaj je Šoup leta 2021 porabil le za približno petino več sredstev kot za odvetniške storitve, je pojasnila novinarka RŠ Marja Zakelšek. Od leta 2017 je Odvetniška pisarna Jereb od Šoupa, po javno dostopnih podatkih, prejela že skoraj četrt milijona. Celo Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, ki razpolaga s približno petkrat višjim proračunom in je bila zaradi visokih stroškov odvetniških storitev že tarča kritik, za odvetnike zapravi bistveno manj od svoje manjše sestrske organizacije na Primorskem.

Vprašljiva namembnost

Ker je pisarna Jereb med največjimi porabniki denarja primorskih študentov, so novinarji Radia Študent želeli dobiti vpogled v pogodbe in račune, ki jih ima Šoup sklenjene z njimi. »Brez informacij o storitvah, za katere je plačeval Šoup, je nemogoče sklepati o smotrnosti porabe javnega denarja,« je pojasnila novinarka Hana Radilovič, ki dvomi, da je bil denar porabljen za storitve v interesu študentov. Leta 2019 je Odvetniška pisarna Jereb denimo vložila zasebno tožbo zoper študente, ki so na dan volitev v študentski zbor protestirali zaradi spornih izločitev kandidatur opozicijskih kandidatov. Policija znakov kaznivega dejanja ni prepoznala, koprsko sodišče pa je tožbe zavrglo.

Šoup se je posredovanju podatkov na vse pretege upiral, po odredbi Informacijske pooblaščenke, ki jim je naložila razkritje vsebin nekaterih pogodb in računov, pa je Odvetniška pisarna Jereb vložila tožbo na upravno sodišče, s katero izpodbija odločbo Informacijskega pooblaščenca.

Na podatke čakajo že deset mesecev

Radilovičeva na odgovore na svoja vprašanja čaka že deset mesecev. »Odvetniška pisarna Jereb vztraja pri argumentih za prikrivanje informacij, ki jih je Informacijski pooblaščenec že večkrat zavrnil. Njihov cilj naj bi bil varovati tajnost in odvetniško zasebnost, vendar pri tem posegajo v pravico do dostopanja do informacij javnega značaja in s tem omejujejo mojo zmožnost novinarskega dela v javnem interesu. S tem omejujejo tudi pravico študentske javnosti do obveščenosti o porabi javnih sredstev, ki jih Šoup pridobiva iz koncesijske dajatve na študentsko delo,« je zapisala. Radilovičeva sicer ne dvomi, da tožba ne bo uspela, vendar ocenjuje, da se bo z njo postopek pridobivanja informacij še močno zavlekel.

Hana Radilovič že več kot deset mesecev čaka na podatke, ki bi morali biti javni. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Koliko bo nova tožba stala primorske študente, nismo izvedli, na Šoupu so pojasnili, da jih bodo razkrili ob zaključku in da »bodo vsekakor odvisni od izida v postopku«. Dodali so še, da so se za tožbo odločili skupaj z Odvetniško pisarno Jereb, s katero naj bi si tudi delili stroške tožbe. Odvetnica Petra Jereb na naša vprašanja ni odgovorila.

Problematični odlivi študentskega denarja in netransparentno delovanje na Šoupu niso novost. Dolgoletni direktor Sebastjan Kokl je zaradi ponarejanja listin že bil obsojen. Očitali so mu tudi okoriščanje s študentskim denarjem, po navedbah tožilstva naj bi šlo za najmanj 150.000 evrov. Čeprav je po aferi odstopil, še vedno vodi podjetja, povezana s Šoupom.