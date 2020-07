Med novimi okužbami prevladujejo lokalni prenosi po celotni državi

Preberite še: Včeraj na območju Slovenije 19 novih okužb

Morda se zdi, da se okužbe vendarle umirjajo, meni dr. Maja Grgič Vitek. Glede učinka najnovejših vladnih ukrepov na meji je prepričana, da bo nanj še potrebno počakati. FOTO: Leon Vidic/Delo

Največ okužb v Velenju, izvor treh še preiskujejo

Število novih okužb na območju Slovenije niha. Po najnovejših podatkih, objavljenih danes za včerajšnji dan, imamo 19 novih okužb , ki so razpršene po celotni državi.Po podatkih, ki jih je javnosti posredovala epidemiloginjaz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so podatke o novih okužbah prejeli iz celotne države z izjemo Goriške.Med včeraj odkritimi okužbami je bilo kar enajst lokalnih prenosov, en primer je sekundarno povezan z uvoženo okužbo iz Avstrije, še en primer okužbe pa je pri slovenskem državljanu, a so mu okužbo odkrili na tujem, v Italiji. V tem primeru sicer ni nujno, da gre za importirano okužbo. Epidemiologi pri enem primeru vira prenosa niso mogli ugotoviti, pet jih še preiskujejo.Dr. Grgič Vitkova je sicer glede trenda okužb in nihajočih številk, ki ga v zdajšnjem času odražajo, povedala, da ga je še težko oceniti. Morda se zdi, da se vendarle umirja, je bila optimistična. Glede učinka najnovejših vladnih ukrepov na meji je prepričana, da bo nanj še potrebno počakati.Glede medsebojne povezanosti včeraj evidentiranih okužb je dodala, da sta dve v Velenju povezani z obstječim skupkom okužb, tri pa še preiskujejo. Prav v Velenju so včeraj odkrili največ okužb, pet. Tudi novi primeri v Hrastniku so povezani z že znanim in obravnavanim žariščem.Skupno je bilo zaradi novih okužb odrejenih okoli 50 karanten, a, kot omenjeno, preiskave še potekajo in številka ni dokončna.