Med osumljenci pranja denarja slovenska poslovneža

Med preiskovanimi v kriminalistični preiskavi, v sklopu katere so v torek potekale hišne preiskave v Sloveniji in BiH, sta slovenski podjetji. Osumljenca za pranje denarja sta lastnik podjetja Aktiva čiščenje Mihael Strmljan ter solastnik in direktor podjetja Hmezad TMT Domen Prešeren.

Med preiskovanimi sta slovenski podjetji, ki sta poslovali z državo, vrednost teh poslov pa naj bi bila skoraj 160 milijonov evrov. Mediji v BiH poročajo, da je prvi osumljenec za pranje denarja preko bosanskih podjetij Strmljan, med osumljenimi pa je tudi Prešeren, je poročala TV Slovenija.

Med osumljenimi naj bi bil že po včerajšnjem poročanju medijev tudi srbsko-ameriški poslovnež Milan Mandarić, nekdanji lastnik Nogometnega kluba Olimpija, ki pranje denarja zanika. So pa preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada obiskali prostore NK Olimpija, so za TV Slovenija potrdili v klubu.

Slovenska ter bosansko-hercegovska policija sta v torek na več lokacijah v Sloveniji in BiH izvajala hišne preiskave zaradi sumov kaznivih dejanj s področja organiziranega kriminala, zlorabe položaja in pranja denarja. V Sloveniji je bila ena oseba pridržana. Po poročanju medijev naj bi šlo za prenose denarja v fiktivnih poslih.