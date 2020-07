Med planinci tudi invalidi

V soboto in nedeljo bo odbor Planinstvo za invalide pri Planinski zvezi Slovenije v Tončkovem domu na Lisci začel vseslovensko in celoletno akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah , ki bo že tretje leto zapored potekala v različnih kočah po Sloveniji.Sedem prostovoljcev, gluhih, naglušnih in slišečih, bo skupaj z osebjem doma ob 11. uri predstavilo moto akcije »Biti inkluziven«, prostovoljci pa bodo stregli že od jutra. Akcija je priložnost za spoznavanje gluhih, slepih in drugih invalidov ter oseb s posebnimi potrebami pa tudi slovenskega znakovnega jezika in braillove pisave, ki je v predstavitveni knjigi, v kateri so zbrane planinske jedi in pijače. Na mizi vas bo čakal komunikacijski valjček sporočevalček, ki ponazarja naročilo, uživanje v pijači, hrani, družbi in plačilo.Gluhi bodo stregli tudi 18. in 19. julija v Pogačnikovem domu na Kriških podih, 1. in 2. avgusta v Triglavskem domu na Kredarici. Z invalidskim vozičkom bo mogoče priti 5. septembra v Planinski dom na Boču, 5. in 6. septembra v Planinski dom v Tamarju, 6. septembra v Kočo Antona Bavčerja na Čavnu, 10. septembra v Lavričevo kočo na Gradišču in 18. oktobra v Vojkovo kočo na Nanosu. Akcija se bo slovesno končala 3. in 4. oktobra v Planinskem domu na Mrzlici.