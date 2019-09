Posledice nesreče odstranili, več kot 20-kilometrski zastoj ostaja

Nesrečo povrročili trije vozniki zaradi neprilagojene hitrosti

Zastoj je bil dolg 21 kilometrov. FOTO: DARS

Na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče nastal daljši zastoj, dolg več kot 20 kilometrov. Potovalni čas se podaljša za eno uro, obvoz je možen po vzporedni regionalni cesti med Uncem in Vrhniko, poroča Prometnoinformacijski center za državne ceste.Center voznike znova opozarja, da morajo pustiti med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.Kot so nekaj pred 18. uro sporočili s Policijske uprave Ljubljana, je v nesreči prišlo do naleta večih vozil, in sicer okoli 14.45 ure na relaciji med Logatcem in Vrhniko, pred izvozom Vrhnika v smeri Ljubljane.Po prvih podatkih je bilo v nesreči udeleženih deset vozil, povzročili pa so jo trije vozniki zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in na prekratki varnostni razdalji. Nobena oseba ni poškodovana, po ocenah pa je nastalo za okoli 50.000 evrov materialne škode.Promet je v času opravljanja ogleda kraja nesreče in odpravljanja posledic potekal samo po odstavnem pasu, vozni in prehitevalni pas sta bila zaprta, okoli 17.20 pa je bil ponovno v celoti sproščen, je še zapisalas Policijske uprave Ljubljana.Promet med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani poteka samo po odstavnem pasu. Prav tako je na vzporedni regionalni cesti Postojna-Vrhnika že nastal zastoj na različnih odsekih.Tudi na obalni cesti med priključkom Bertoki in Luko Koper prometna nesreča ovira promet, nastal je zastoj.Čakalna doba je na mejnem prehodu Slovenska vas.