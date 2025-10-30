Med prazniki poskrbite za varnost lastnine, previdno tudi pri spletnih nakupih

Ob prazniku 1. novembra in podaljšanem koncu tedna policija opozarja, naj bodo ljudje še posebej pozorni na zagotavljanje varnosti. Med prazniki zaradi izletov in počitnic veliko prebivalcev ne bo doma, zato pričakujejo več tatvin in vlomov v stanovanja in vozila.

Policija svetuje, naj lastniki domov ne puščajo v popolni temi – priporočljivo je pustiti prižgano luč in prositi sosede, naj poberejo pošto. Ob obisku pokopališč je treba poskrbeti, da so vozila zaklenjena in da v njih na vidnem mestu ne puščamo vrednejših predmetov, kot so torbice, denarnice, telefoni in plašči.

Ker bo ob dnevu spomina na mrtve potekalo večje število javnih prireditev in obiskov pokopališč po vsej državi, bodo prometne obremenitve predvsem v urbanih središčih občutno večje.

Na policiji napovedujejo povečan nadzor v cestnem prometu in pri pokopališčih, kjer pričakujejo največ obiskovalcev. Voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo pravočasno, vozijo strpno in upoštevajo prometne predpise. Posebej opozarjajo na psihofizično pripravljenost voznikov – na cesti naj bodo le trezni in spočiti, dodatno pozornost pa naj namenijo pešcem, kolesarjem in drugim ranljivejšim udeležencem v prometu.

V času praznikov je zaradi različnih ugodnosti več tudi spletnega nakupovanja, kar izkoriščajo spletni goljufi. Policija opozarja, naj kupci preverijo spletne strani, ne nameščajo dodatnih aplikacij in ne posredujejo osebnih podatkov neznanim prodajalcem. Kot poudarjajo, velja osnovno pravilo: »Če je nekaj videti predobro, da bi bilo res, potem najbrž tudi je.«

Policija tako poziva vse prebivalce, naj z odgovornim ravnanjem poskrbijo za svojo varnost in varnost drugih tako na cesti kot doma.