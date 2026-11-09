Med prejemniki medalj tudi 12-letni Lan in policijski pes

Policija se bo jutri na Policijski akademiji v Tacnu zahvalila 46 posameznikom, ki so s pogumom in požrtvovalnostjo pomagali reševati življenja ter varovati ljudi in premoženje. Podelili bodo devet medalj za hrabrost in 37 za požrtvovalnost. Med prejemniki je 33 policistov in 13 občanov.

Med njimi sta tudi policistka vodnica službenega psa s Policijske uprave Kranj in 12-letni Lan. Policijski pes je v začetku maja ključno pripomogel k iskanju poškodovanega voznika, ki je po prometni nesreči na območju Kranja izginil neznano kam. Policisti so na kraju našli poškodovano vozilo, zato so začeli iskati voznika. Službeni pes je kmalu ujel sled ter vodnico in ter druge policiste usmeril po strmem, zaraščenem terenu proti Savi.

Ob reki je začel lajati in praskati po vejah. Policisti so med naplavinami v približno deset stopinj Celzija hladni vodi našli poškodovano in podhlajeno osebo, ki sama ni več mogla iz vode. Policist jo je izvlekel na varno, reševalci pa so jo odpeljali v bolnišnico. Pes, ki je bil takrat na terenu šele kratek čas, je tako ključno pripomogel k hitremu odkritju ponesrečenca.

Pes, ki je bil takrat na terenu šele kratek čas, je ključno pripomogel k hitremu odkritju ponesrečenca. FOTO: PU Kranj/Facebook

Dvanajstletni Lan je medtem pomagal poškodovancu v prometni nesreči na cesti med Nemškim Rovtom in Soriško planino. V nedeljo zvečer je bil z družino v bližini nesreče, v kateri sta se poškodovala dva udeleženca. Ko je opazil krvavečo rano enega od njiju, je iz vozila vzel komplet prve pomoči in mu nudil pomoč. Mami je naročil, naj pokliče številko 112.

Lan je član Prostovoljnega gasilskega društva Zbilje, prvo pomoč in ukrepanje v takšnih okoliščinah pa je spoznal na gasilskih vajah in pri pouku. Policisti so ga zaradi njegovega ravnanja povabili tudi v svojo ekipo v okviru projekta Policist za en dan.

Medalje bodo podelili na slovesnosti ob 12. uri, navzoče pa bosta nagovorila vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Danijel Lorbek in minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz. Poleg obeh zgodb so med prejemniki tudi posamezniki, ki so pomagali ob srčnih zastojih in hudih poškodbah, reševali ljudi iz gorečih objektov in vode ter posredovali ob oboroženih ropih in napadih z nožem.