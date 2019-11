Med rednim usposabljanjem izredno pristalo letalo Pilatus PC 9M Hudournik

Dopoldan se je med rednim usposabljanjem pilotov 152. letalske eskadrilje Slovenske vojske v letenju na nizkih višinah letalo Pilatus PC 9M Hudournik dotaknilo električne žice, je Slovenska vojska objavila na svoji spletni strani. Pilot je po dotiku usposabljanje prekinil, letalo pa usmeril na najbližje letališče in varno pristal na Letališču Edvarda Rusjana v Mariboru.



Kot so še zapisali, je v skladu z normativnimi akti, dogodek takoj začela preiskovati stalna komisija za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov Republike Slovenije.



Več informacij bodo posredovali po končani preiskavi.