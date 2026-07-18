Oranžno opozorilo: nevihne aktvnosti se krepijo po vsej državi

Arso je za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države izdal oranžno opozorilo, za preostali del države je zaradi možnosti neviht izdano rumeno opozorilo. Po napovedih bodo danes nastajale krajevne nevihte, v osrednjih in jugovzhodnih krajih so možne močnejše nevihte z nalivi in tudi točo. Zvečer in ponoči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra.

Med Ribnico in Kočevjem je nastala močnejša nevihta, zato so možni močnejši naliv, toča, zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Nevihtna aktivnost se bo v naslednjih urah še stopnjevala.

Na meteorološki postaji Iskrba je v zgolj pol ure padlo 27 milimetrov padavin, kar kaže na izjemno intenzivnost nalivov. Zaradi tako obilnih padavin lahko ponekod prihaja do zastajanja meteorne vode na cestah in drugih nižje ležečih območjih, možen pa je tudi hiter porast hudourniških vodotokov, opozarja Arso.

Nevihte bodo nastajale vzdolž alpsko-dinarske pregrade in nad gorskimi grebeni. Z višinskimi zahodnimi vetrovi se bodo pomikale proti vzhodu.

Danes bo od zgodnjega popoldneva po vsej Sloveniji povečana verjetnost za krajevno močnejše nevihte in neurja. Posamezne nevihte lahko spremljajo siloviti nalivi, močni sunki vetra in toča, ob tem pa se bodo lahko povezovale v večje nevihtne sisteme, ki bodo prečkali večji del države, navaja portal Meteoinfo.

Količina padavin bo zelo neenakomerno razporejena, ponekod lahko nalivi povzročijo težave, le nekaj kilometrov stran pa bo dežja le malo. Nevihtno dogajanje se bo nadaljevalo tudi zvečer in ponoči, ko se bodo padavine iz severne Italije širile proti Primorski, Notranjski ter delu osrednje in jugovzhodne Slovenije, nato pa se bodo pomaknile nad Hrvaško vse do severne Dalmacije.

Meteorologi svetujejo posebno previdnost vsem, ki kampirajo na prostem, ter priporočajo spremljanje vremenskih razmer in pravočasen umik na varno ob približevanju neviht.

Zvečer in v prvem delu noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije predvidoma postopno umirilo.