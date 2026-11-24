Ta konec tedna je slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak prvič obiskal slovenske vojakinje in vojake na mednarodnih misijah. Z delegacijo je obiskal vojaški bazi na Slovaškem in v Latviji, kjer v okviru Natove prednje kopenske sile sodelujejo tudi naše oborožene sile. S slovenskimi vojakinjami in vojaki smo spregovorili o služenju domovini daleč od doma in bližnjih.

Po jutranjem poletu z vojaškim transportnim letalom spartan in vožnji po odročnih slovaških cestah je slovenska delegacija ministra Valentina Hajdinjaka končno prispela v vojaško bazo Lešť, kjer je nastanjen kontingent 104 slovenskih vojakov in treh vojakinj.

Pred slovensko stavbo so si uredili miniaturno upodobitev Triglava z Aljaževim stolpom in uvodom iz slovenske himne, vendar pa že pri vratih opazimo, da sta si Slovenija in Slovaška podobni še v nečem. »Pozor! Območje rjavega medveda,« opozarja eden od napisov pri vhodu v našo stavbo. Toda v resnici je drugi medved – namreč tisti ruski – po letu 2022 pravi razlog, da so dobrih 200 kilometrov od ukrajinske meje nameščene naše enote v podporo odvračalni ter obrambni drži Natovega zavezništva.