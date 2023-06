Med uživanjem na plaži ne gre pozabiti na tatove

»Zavedati se moramo, da lahko za svoje premoženje marsikaj naredimo sami. To velja tako doma kot na počitnicah. Vsem svetujemo, da na dopust vzamejo le tisto, kar potrebujejo. Vrednejše predmete, kot so ure ali mobilni telefoni, pa raje pustijo doma ali v hotelskem sefu - in nikakor ne na vidnih mestih brez nadzora!« Tako je »abc varnosti na plaži« strnil Matej Družina iz koprske policijske uprave.

Za večjo zaščito svojih stvari lahko poskrbimo tudi tako, da se izmenično kopamo; najmanj, kar lahko storimo, pa je, da torbe zapremo in prekrijemo, saj so tako manj vpadljive. Kolesa, električne skiroje in mopede puščamo na osvetljenih in varnih krajih, smiselno je tudi, da si zapomnimo serijske številke, kar pomaga pri poznejšem identificiranju ukradenih predmetov. Med pogostimi nevšečnostmi so tudi vlomi v avtomobile. »Preden zapustimo vozilo, preverimo, če samo ga zaklenili, predmetov ne puščamo izpostavljenih na sedežih, prav tako v avtu raje sploh ne puščamo vrednejših stvari,« je poudaril kriminalist. Ob tem velja podčrtati tudi skrb za hišne ljubljence in otroke, ki jih nikoli ne smemo zapustiti v zaprtih vozilih. V primeru, da bi posumili v kaznivo dejanje fotografiranja otrok na plaži, pa velja opozorilo, da se ne vzbuja pozornosti, pač pa se nemudoma obvesti policijo. V nasprotnem primeru se namreč domnevni storilec lahko znebi dokazov.

Število tatvin za odtenek upada

Družina je dejal, da sicer število tatvin na plažah iz leta v leto postopno upada za približno odstotek. Med storilci so tako Slovenci kot tujci, prevladujejo tisti, ki delujejo samostojno, so pa lahko tudi organizirani, večinoma gre za moške. »Njihov modus operandi je vselej enak – izkoristijo nepazljivost oškodovanca, ki ga včasih pred tem že opazujejo,« je razložil. Med najpogostejšimi tovrstnimi prestopki so tatvine, vlomi, goljufije v hotelih, kraje koles in motorjev, medtem ko so ropi redki.

Nika Filipič, predstavnica hotelov LifeClass, je ob tem omenila, da so letos pred viškom turistične sezone organizirali predavanje za zaposlene na temo večje varnosti njihovih gostov. V hotelih sicer med odprtjem ves čas dogajanje spremlja varnostna služba, ki v poletnih mesecih nadzoruje tudi hotelsko plažo. »Smo varna destinacija in večjih tovrstnih težav nimamo,« je zagotovila. Se pa dogaja, da v hotelih pokličejo na pomoč policijo zaradi hrupne glasbe v bližnjih lokalih v Portorožu. Kot je izpostavila, velja omejitev hrupa med 22. in 6. uro, kar je za sobivanje različnih gostov treba spoštovati. Po izkušnjah policistov običajno zadostuje že en njihov obisk, da se razmere umirijo.

Koprski policisti okrepili svoje vrste

»V poletnih mesecih dobimo okrepitve iz sosednjih policijskih uprav, prav tako se nam bodo pridružili kolegi, ki imajo izkušnje iz romskih okolij, saj se je to v zadnjih letih pokazalo za potrebno,« je povedal inšpektor pri koprski uniformirani policiji Iztok Cah. »Največ zaznavamo tatvin bagatelne narave, a smo naleteli že tudi na hujša kazniva dejanja,« je pojasnil. Novost je tudi, da so koprski policisti svoje vrste zapolnili z več kot 30 policisti, ki so pravkar končali šolanje na Policijski akademiji. Poleg tega nadzor izvajajo skupaj z občinskimi redarji, saj ima koprska policijska uprava sporazum z Medobčinsko upravo Istre, ki obsega vse štiri istrske občine, od Ankarana do Pirana. »Za varnost je poskrbljeno,« je zagotovil sogovornik. Slovenski policisti pa bodo letos, enako kot lani, pomagali kolegom na Hrvaškem, kjer najpogosteje letujejo slovenski turisti.