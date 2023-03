S 1. aprilom višje plače

Prvega aprila bodo vsi zaposleni v javnem sektorju, ki se jim novembra 2021 ni zvišala plača, pridobili en plačni razred oziroma štiri odstotke, kar v javnofinančnem smislu pomeni 135 milijonov evrov. Ta dvig pomeni tudi prvi korak v odpravi nesorazmerij, pogajanja o naslednji pa bodo predstavniki vlade in sindikatov konkretneje začeli prihodnji teden.

Vlada napoveduje, da bo te dni sprejela osnutek zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju in prišla tudi s predlogom odprave nesorazmerij, kot ga vidijo na vladni strani. »Dogovorili smo se, da najprej predstavimo oboje na centralnih pogajanjih. Procesa bomo peljali vzporedno,« je po pogajanjih sporočila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik. Ob torkih in četrtkih naj bi usklajevali zakon, ob sredah pa bi potekala panožna pogajanja za odpravo nesorazmerij. »Na teh bodo na mizi še vsi drugi elementi, ki vplivajo na plačno politiko, kot so nazivi, dopusti in razni dodatki. Navsezadnje se bodo poklicne skupine odločale o tem, če karikiram, ali več dopusta ali višje plače,« je povzela ministrica.

Tudi sindikati niso izvedeli, kakšen je predviden finančni učinek. Ministrica ponavlja, da imajo oceno, vendar nočejo prejudicirati, ker gre za pogajanja in se »bomo morali nečemu odpovedati za to, da bomo drugje nekaj pridobili«. S časovnim načrtom, ki pomeni postopno implementacijo sprememb do leta 2027, pa želijo predvsem ozavestiti, da pomeni prenova plačnega sistema znaten javnofinančni zalogaj, ki ga ni mogoče izvesti v enem koraku. Ciljni datum ostaja 30. junij, a se zdi, da nekoliko manj odločno kot doslej.

»Mislim, da je predlagana časovnica ulovljiva, vendar je na koncu dneva bolj ključno, da najdemo konsenz za dobre rešitve, ki bodo zdržale nadaljnjih deset ali 15 let, kot pa sam končni datum,« je komentirala ministrica. Glede zahtev Fidesa, da bo 2. aprila nadaljeval stavko, če zdravstveni plačni steber do tedaj ne bo vzpostavljen, pa je odgovorila, da steber ne pomeni nič, če ni postavljen v kontekst zakona, ki ga bodo usklajevali z vsemi sindikati do junija. »Verjamem, da bomo pogajanja vodili za mizo, in ne na ulici. Tudi cilj Fidesa ni stavka, ampak ureditev razmer,« meni Sanja Ajanović Hovnik.

Vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek razume, da so spremembe v vladnih izhodiščih, vključno z dinamiko uveljavljanja posameznih delov, še stvar pogajanj. Posebej problematično se jim zdi, da se del plačne lestvice, ki se nanaša na minimalno plačo, uveljavlja šele leta 2025. »Nekaj skepse in nezaupanja je prisotnega, vendar izhajamo iz tega, kar smo podpisali oktobra, in računamo, da bomo dosegli dogovor o vsebinah, o katerih smo se dogovorili,« se je po pogajanjih izrazil Počivavšek.