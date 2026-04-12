Med vožnjo skozi naselje v Slovenski Istri se je zagozdil avtobus

Koprski policisti so v petek obravnavali 37-letnega voznika tujega avtobusa s priklopnikom, sicer moldavskega državljana, ki ni upošteval prometne signalizacije in je kljub opozorilom nadaljeval vožnjo po ozkih cestah v Slovenski Istri. V naselju Movraž na območju koprske občine se je v enem od ovinkov zagozdil in dlje časa oviral promet.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Koper, jih je občan v petek okoli 12.30 obvestil, da se skozi naselje Zazid prebija voznik tujega avtobusa s pripetim priklopnikom. Povedal je, da so ga krajani opozorili, da skozi vas ne more, saj je cesta preozka, in da naj obrne.

Približno 20 minut kasneje so policisti ponovno prejeli obvestilo, da je isti avtobus pripeljal v Movraž, kjer je na ozkem delu ceste s pnevmatikami večkrat zadel v zid, kmalu zatem pa se je v enem od ovinkov zagozdil.

Na kraj so poleg policistov prišli še po dva gasilca in delavca cestnega podjetja. Promet je bil na tem delu ceste dobri dve uri oviran. Policisti so moldavskemu vozniku zaradi neupoštevanja prometne signalizacije izrekli globo, ki jo je poravnal na kraju dogodka, so še navedli na PU Koper.