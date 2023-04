Med zaposlenimi v zdravstvu apatija

V nadaljevanju preberite:

Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, naša največja bolnišnica z več kot 8300 zaposlenimi in okoli 800 tisoč zdravljenimi bolniki na leto, ima od prejšnjega tedna novega strokovnega direktorja. Po nepričakovanem odstopu strokovne direktorice prof. dr. Jadranke Buturović Ponikvar je bil na njeno mesto kot vršilec dolžnosti imenovan doc. dr. Gregor Norčič. UKC bo vodil do razpisa za to delovno mesto, kar lahko traja največ leto dni. S katerimi od številnih izzivov v UKC se bo v tem času spoprijemal?