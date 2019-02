Med zimskim počitnicami temperature do 18 stopinj Celzija

Slovenija je minulo leto videla veliko več snega. Fotografijo je posnel naš fotograf v Horjulu 19. februarja lani. FOTO: Jure Eržen



Danes se za mnoge otroke začenjajo zimske počitnice. Vreme jim je očitno naklonjeno, saj bo danes sončno, najvišje dnevne temperature bodo med desetimi in 13 stopinjami, na Primorskem pa se bo živo srebro povzpelo do 16 stopinj Celzija. Zaradi visokih temperatur se bodo otroci lahko udeležili številnih športnih aktivnosti na prostem, smučarji in smučarke pa se bodo lahko podali na snežne strmine, ki bodo obsijane s soncem.Vremenoslovci napovedujejo, da bo do sredine prihodnjega tedna prevladovalo sončno, suho in za ta letni čas toplo vreme. Jutranje temperature bodo nekaj stopinj pod ničlo, dnevne pa med deset in 18 stopinj.»Kljub sončnemu vremenu bodo jutranje temperature blizu ledišču, na Primorskem pa lahko pričakujemo kakšno stopinjo manj kot v notranjosti Slovenije, saj bo pihal veter z morja,« je za Delo povedal, dežurni prognostik na Agenciji za okolje (ARSO), in dodal, da bo tudi v gorah čez dan pretežno toplo, saj bo nad 1500 metrov čez dan temperatura višja od 5 stopinj Celzija, nad 2500 metrov pa bo nekoliko nad ničlo.Letošnje visoke temperature so v pravem nasprotju z minulim letom, ko je februarja pritisnil hud mraz. Večji del Slovenije je prekrivala snežna odeja, konec meseca pa so se temperature ponekod spustile pod – 20 stopinj Celzija.Čeprav so vremenski obeti od 5 do 10 dni nekoliko manj zanesljivi, so z Agencije za okolje sporočili, da se v drugi polovici prihodnjega tedna obeta ohladitev. »V drugi polovici tedna bo pretežno oblačno in tudi hladneje bo,« je obrazložil prognostik in zatrdil, da kljub temu predvidoma ne pričakujejo padavin.