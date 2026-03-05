Mladi odrasli, ki s starši hodijo na počitnice in novoletne zabave

Mlad odrasel človek pri svojih dvajsetih letih v družbi staršev na počitnicah, novoletni zabavi ali samo na nedeljskem izletu je postal vse bolj običajen prizor. Četudi je vzrokov, ki privedejo do tega, več – od manj tesnih povezav med prijatelji, površinskih odnosov z vrstniki do podaljševanja mladosti – je, kot pojasnjuje dr. Lia Katarina Kompan Erzar, doktorica psihologije, zakonska in družinska terapevtka, povezanost med starši in starejšimi mladostniki zdrava in je po njenem velik dosežek sodobne družbe.

»Z vidika teorije navezanosti bi lahko malo poenostavljeno rekli, da je res samostojen šele tisti starejši mladostnik, ki je zares varno in polno navezan na svoje starše, ki se torej lahko svobodno in neobvezujoče 'druži' z njimi v prostem času,« pravi Kompan Erzarjeva.