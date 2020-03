FOTO:Medgeneracijsko sodelovanje v času koronavirusa v Metliki

Prostovoljci so v prepoznavnih brezrokavnikih Rdečega križa, da ne prihaja do zlorab. Foto RK Metlika

V Metliki zdaj vsak dan deluje dvajset prostovoljcev.

– V občini, kjer so se med prvimi v Sloveniji srečali s posledicami epidemije covida-19, službam, ki delujejo v teh kriznih razmerah, vsak dan pomaga dvajset prostovoljcev. »Naše prostovoljce, ki imajo 60 let ali več ter spadajo v rizično skupino, smo prosili, da zaradi varnosti ostanejo doma, tako da pomagajo mlajši,« pravi, sekretarka metliškega Rdečega križa.V Metliki so eni prvih pri nas pozvali k prostovoljnemu delu mlade in usposobili skupino dvajsetih, večinoma študentov, za pomoč v domu starejših. Stanovalci tamkajšnjega doma so bili že dva tedna v osami, potem pa so jim mlajši, seveda pod strogimi zaščitnimi ukrepi, omogočili, da so se povezali s svojci prek sodobnih tehnologij.Intima pogovorov je zagotovljena, poudarja Klemenčičeva. Dodaja, da ti prostovoljci ne pomagajo oskrbovati stanovalcev doma, ker za to niso usposobljeni, ampak je njihova naloga druženje, družabništvo in pogovor: »Na prvem mestu pa je varnost prostovoljcev in stanovalcev.«Poleg policistov, zdravstvenega osebja, komunalnih delavcev, trgovk in drugih služb tako v Metliki zdaj vsak dan deluje dvajset mladih prostovoljcev. V običajnih razmerah je bil Rdeči križ organiziran v 13 krajevnih organizacijah s 59 ljudmi, zdaj pa vsak dan potrebujejo dvajset prostovoljcev. »Delo, ki ga opravljajo, je zelo raznoliko,« pravi županObčina je prostovoljcem dala na razpolago dve vozili, s katerima razvažajo pomoč, pakete s hrano, zdravila, ki jih predpišejo zdravniki, in kosila. »Vsi prostovoljci imajo oblečene naše brezrokavnike, tako da so prepoznavni, s tem pa tudi preprečujemo primere, ko bi kdo razmere poskušal izkoristiti v druge namene. Poleg tega naši prostovoljci ljudi, h katerim gredo in jim pred vrati pustijo paket ali kosilo, prej pokličejo,« pojasnjuje Zalka Klemenčič.Prejšnji teden so ob vnaprej dogovorjenih urah razdelili180 paketov pomoči v hrani, tako da v skladišču nikoli ni bilo gneče.Prejemnikom so prej poslali sms-sporočilo. Na telefonske številke, ki so jih objavili, pa se javljajo prostovoljci. »Telefoni so polno zasedeni,« pravi, prostovoljka Rdečega križa, ki odgovarja na številne klice. V običajnih razmerah bi poučevala biologijo na srednji šoli, zdaj pa poleg delovnih obveznosti, ki jih opravlja prek spletne učilnice, vsak dan med 9. in 13. uro odgovarja ljudem po telefonu. »Stiska ljudi je velika, kar se vidi tudi po tem, da se število klicev povečuje.«Nekaterim, večinoma starejšim, je treba razložiti, kaj v resnici pomeni sporočilo, ki so ga dobili po telefonu, ali kako ga odpreti, spet drugi potrebujejo kaj drugega. »V sodelovanju s centrom za socialno delo Rdeči križ skrbi še za druge stiske ljudi, kot je na primer nakup kurilnega olja, ki smo ga prav tako organizirali, tako da ljudje niso več v mrazu,« pravi Prevalškova in doda: »Ljudje so veseli in hvaležni, ko vidijo, da niso sami in da nekdo v stiski poskrbi zanje.«V Metliki so, tako kot po drugih krajih, poskrbeli tudi za tiste, ki si ne morejo kuhati sami. V občini, ki ima nekaj več kot 8300 prebivalcev, desetim ljudem kosila organizirajo prek Rdečega križa. Kosila donira hotel Bela krajina, ki je v starem mestnem jedru Metlike. »Skuhamo dvesto kosil oziroma malic na dan,« pravi kuharica. Pred krizo je hotel obratoval s 26 sobami, ki so zdaj zaprte, prav tako je zaprta restavracija. Zdaj zaposleni, ki delajo v več izmenah, skrbijo, da imajo v domačih podjetjih, ki delujejo, med njimi sta denimo Beti in Kolpa, tople malice. Poleg hotela darujeta kosila še gostilna Budački in picerija Pri starem pildu.»Trudimo se, da bi življenje, seveda ob vseh zaščitnih ukrepih, teklo čim bolj normalno,« poudarja Darko Zevnik. Župan meni, da so se v občini dobro odzvali in epidemijo zajezili, saj novih primerov okužbe zunaj doma starejših občanov že nekaj časa ni bilo.