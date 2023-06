Medicinska fakulteta še brez zagotovil o financiranju

V nadaljevanju preberite:

Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani so sredi maja opozorili, da jim utegne za gradnjo kampusa na Vrazovem trgu zmanjkati skoraj 53 milijonov evrov, kolikor so jih imeli predvidenih v načrtu za okrevanje in odpornost (NOO), a jih po spremembi ne bodo imeli več. Vlado so prosili, naj jim do 15. junija sporoči, ali bo ta denar zagotovljen in iz katerih virov. Ta datum je mimo.