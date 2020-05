Medicinska oprema z vprašljivo dokumentacijo

Pečečnik: Sprejel sem najslabšo odločitev v življenju

Podjetnik Joc Pečečnik se je odzval na prošnjo države, naj pomaga pri uvozu zasščitne opreme. Sodelovanje zdaj obžaluje. FOTO: Osebni arhiv Joca Pečečnika

Nismo vojni dobičkarji

Medicinska oprema naj bi se državi preprodajala po verigi več podjetij v Sloveniji, kažejo dokumenti medicinske opreme, so poročali v oddaji Tarča . Večina dokumentacije za kupljeno opremo je vprašljiva, so nadaljevali novinarji Televizije Slovenije. Certifikati so bili nepopolni, nekateri so bili videti, kot da so ponarejeni, so še dodali v oddaji. Vprašanje je tudi, zakaj država ni naročala neposredno od Kitajske, zakaj so se posli sklepali preko slovenskih posrednikov. Dogajanje že preučujejo policija, tožilstvo, Furs, Računsko sodišče, KPK in druge institucije.iz Združenja proizvajalcev in distributerjev medicinske opreme je v oddaji pojasnila, da je pravilen postopek za uvoz mask oziroma zaščitne opreme pridobitev dovoljenja Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke. Kako primerne so maske po njenih besedah ne bomo izvedeli, saj so zaobšle zakonsko določene postopke. Za kakovost izdelka pa je odgovorno podjetje, ki je opremo dalo na trg.​Na vprašanje, ali je nabavljena oprema varna, je odgovorila, da se ve, kakšna mora biti pot teh izdelkov in da je »​tu preveč nejasnosti, da bi lahko z gotovostjo trdili, kakšna je ta oprema«​.Podjetnik, ki je posredoval v poslu z maskami, je v Tarči poudaril: »Jaz nisem kandidiral za dobavitelja, minister Tonin je v tej oddaji že javno povedal, da je poklical tri ljudi in jih prosil za pomoč. Med njimi je bil gospod Čeferin, Janez Škrabec in jaz. Poklical je, ko je bilo stanje kaotično. Jaz kot domoljub, nekdo, ki ima rad to državo, nisem mogel zavrniti prošnje. Takrat, če smo iskreni, smo se vsi bali, kaj se bo z nami dogajalo. Ne glede na to, kaj se zdaj dogaja, in kakšno ceno plačujem v medijih, sem ponosen, da sem se odzval in na nek način rešil državo, saj sem prvi dobavil velike količine robe.«V oddaji so namreč poročali, da je oprema, ki jo je dobavil Pečečnik, neustrezna. Pečečnik je odgovoril: »Mi nismo specialisti za medicinsko opremo, to smo glasno povedali. Prvo dobavo smo pripeljali, maske niso bile ustrezne, dobavitelja smo poklicali in se je opravičil. To je bilo javno na zavodu republiških rezerv. Dobavitelj je povedal, da bo maske zamenjal, nakar je država rekla, da bi jih rada odkupila, ker jih nujno rabi. Od takrat naprej smo v državo pošiljali vzorce s certifikati, da se preveri, če so ustrezni. Tukaj imam dokument Biroja Veritas, ki pravi, da so ustrezne, potem smo jih naročili. Zdaj pa te maske kar naenkrat niso več ustrezne.«Pečenik je poudaril, da ga je država zaprosila za pomoč, ker sami niso mogli speljati poslov oziroma prevozov opreme iz Kitajske v Slovenijo. Poudaril je, da ni vojni dobičkar, da je pošten, a da je tokrat sprejel najslabšo odločitev v življenju, ker je želel pomagati, ker je mislil, da bodo ljudje pri nas umirali v večjem številu, kot se je to zgodilo v Italiji. Napovedal je še, da bo njegovo podjetje vse dokumente objavilo javno in da se je že prijavil Računskemu sodišču in da je tudi že obiskal Nacionalni preiskovalni urad (NPU)., direktor družbe Akroon je dejal, da so zaščitno opremo začeli uvažati, ker je nastala potreba po njej, ki je prej ni bilo. Takoj so pričeli iskati rešitve, na kakšen način rešiti preživetje podjetja, dali so ponudbo in z ministrstvom uspeli uskladiti certifikate. Podjetje sicer zastopa podjetje Deli s Kitajske, ki sodi med 500 največjih kitajskih podjetij. Ukvarjajo se s šolskim materialom, pisarniškim materialom in zaščitno opremo, je še povedal Lampret, ki zanika, da bi zaslužili 15 milijonov evrov. Poudaril je, da so uvozno podjetje, da pa vsekakor niso vojni dobičkarji.