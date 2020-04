Medicinske sestre – hrbtenica zdravstva

»Slišali so nas redki, upošteval nihče«

Ljubljana – Pandemija koronavirusa dokazuje, da je treba zdravstveno delovno silo krepiti po vsem svetu. V zdravstveni negi so velike vrzeli, naložbe v izobraževanje in delovna mesta na tem področju pa nujna, ugotavlja poročilo, ki daje poglobljen vpogled v največjo poklicno skupino v zdravstvenem sistemu.Poročilo je nastalo v sodelovanju Svetovne zdravstvene organizacije, Mednarodnega sveta medicinskih sester in kampanje Nursing Now. V njem poudarjajo, da so medicinske sestre hrbtenica vsakega zdravstvenega sistema in so v času epidemije v prvih bojnih vrstah. Zato jim je treba zagotoviti vso potrebno podporo za ohranjanje zdravja ljudi po svetu.Prav tako poudarjajo prispevek zdravstvene nege, pri čemer vlaganja v poklic medicinske sestre koristijo družbi, saj vsak vloženi cent izboljšuje dobro počutje ljudi. Svet potrebuje milijone več medicinskih sester, zato vlade pozivajo k vlaganjem v ta poklic.Zbornica zdravstvene in babiške nege – zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov pristojne že petnajst let opozarja na veliko pomanjkanje kadra na tem področju, pravi njena predsednica Monika Ažman. »Doslej so nas slišali le redki, upošteval pa praktično nihče. Vedno prevlada argument, da je na voljo premalo denarja, da ne potrebujemo tako visoko izobraženega kadra, kot ga priporočajo strokovne smernice in z dokazi podprta praksa, da dodatno znanje ni potrebno. Zdajšnje razmere dokazujejo, da sta izobražen kader v zdravstveni negi, katerega poslanstvo je tudi preventiva, in zadostno število izvajalcev nujna.«Svetovna zdravstvena organizacija skupaj s partnerji državam predlaga, naj povečajo financiranje za izobraževanje in zaposlovanje več medicinskih sester. Vzpostavijo naj vodstvene položaje, vključno z državno medicinsko sestro (angl. government chief nurse), predvsem pa naj izboljšajo delovne razmere, skupaj s poštenim plačilom in spoštovanjem pravic do varnosti in zdravja pri delu.