Mediji med najbolj prizadetimi vejami gospodarstva

Drastičen upad prihodkov

Ljubljana – Slovensko združenje medijev, pri Slovenski oglaševalski zbornici, se pridružuje pozivom Vladi RS za dodatne interventne ukrepe ter k sprejetju dodatnih ciljanih ukrepov, ki bodo medijem, ki so med najbolj prizadetimi vejami gospodarstva, omogočili preživetje v kriznem obdobju. Težave ima večina svetovnih medijev.»Pri Slovenskem združenju medijev se v imenu vseh naših članov pridružujemo pozivom za dodatne interventne ukrepe, ki ne bodo zajeli le splošne pomoči pri reševanju gospodarstva, podjetij in samostojnih podjetnikov, temveč pozivamo k sprejetju dodatnih ciljanih ukrepov, ki bodo medijem, ki so med najbolj prizadetimi vejami gospodarstva, omogočili preživetje v kriznem obdobju,« so sporočili iz združenja in dodali: »Pozivamo k dodatnim ukrepom, ki bodo omogočili preživetje tistim, ki v teh časih normalno delujemo naprej, ostali pa smo skoraj brez vseh prihodkov, čeprav je naša vloga družbeno izjemno pomembna. Mediji smo gospodarska veja, ki je dosedanji ukrepi skoraj ne zajemajo, saj smo v teh časih podobno kot mnoge druge pomembne institucije dolžni delovati naprej. Mediji smo nosilci obveščanja in izobraževanja prebivalstva o nastali situaciji, zato si družba ne more privoščiti ‘medijskega mrka‘, ki lahko nastane z gospodarskim zlomom skoraj celotne medijske krajine, ki se mu skoraj neizogibno približujemo. Mediji ne moremo ‘na čakanje‘, novinarji, uredniki, lektorji, oblikovalci, fotografi, snemalci, montažerji moramo delati naprej, opraviti moramo svojo dolžnost.«Z upadom prihodkov se ukvarjajo vsi svetovni mediji, Schibsted in Bonnier, največja skandinavska medijska konkurenta, oglaševalce spodbujata, naj namesto svetovnih družbenih omrežij izberejo švedske medije. Slovensko združenje medijev predlaga: »V zadnjih tednih smo imeli množične odpovedi oglaševanja, del jih je bil seveda od podjetij, ki so se znašla v težavah, veliko pa tudi od podjetij in drugih institucij, ki bi lahko gospodarsko upravičeno nemoteno oglaševali naprej. Večina medijev je čez noč ostala brez večine svojih prihodkov. Oglaševalce, še posebej podjetja v državni lasti in vladne institucije, želimo spodbuditi, da bo njihova vsakodnevna odločitev oglaševati pomembno vplivala ne samo na obstoj medijev, temveč na celotno slovensko gospodarstvo in njegovo oživitev, ko bo najhujša kriza zaradi virusa mimo. Hkrati jih pozivamo, da svoje oglaševalske proračune razdelijo na način, ki ne bo v korist le peščici izbranih medijev.Mediji se srečujemo z velikim izpadom prihodkov, predvsem iz oglaševanja, čeprav zdaj v času izrednih razmer doseg spletnih strani in tiskanih medijev ter poslušanost slovenskih radijskih postaj in gledanost televizij rastejo in nakazujejo, da so slovenski mediji izjemno pomemben dejavnik v družbi in hkrati sogovornik, ki mu javnost zaupa. Javnost slovenske medije sprejema kot vir zanesljivih, relevantnih in uporabnih informacij. Uredništva so preobremenjena, brez oglasnih prihodkov pa jim mediji ne bomo mogli zagotoviti niti osnovnega, kaj šele spodobnega plačila za opravljeno delo. Temeljno načelo demokratične družbe je tudi pravica do obveščenosti, do svobode govora, do objektivnega poročanja, do obveščanja javnosti. Le s podporo slovenskim medijem boste oglaševalci poskrbeli, da bodo ti lahko še naprej opravljali svoje poslanstvo. Oglaševalce pozivamo, da nas podprejo in da svojim poslovnim ciljem sledijo tudi z oglaševanjem v slovenskih medijih. V zameno bodo dobili, še posebej zdaj, izjemne dosege v javnosti. Tudi s sporočili, ki nagovarjajo k solidarnosti in pravilnemu samozaščitnemu ravnanju, k čemur poziva tudi Vlada Republike Slovenije.«