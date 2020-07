Mediji med Scilo trga in Karibdo politike

Oči javnosti so uprte v predloge obsežne medijske reforme. Kritiki vladi očitajo, da želi s spremembami predvsem finančno oklestiti javno RTV, olajšati politično kadrovanje na vrhu STA in odpreti vrata javnemu financiranju s stranko SDS povezane Nove24. Vendar predlog reforme zakonodaje še zdaleč ni edina grožnja medijem. Padec oglaševalskih prihodkov med epidemijo je kljub velikemu porastu bralcev in gledalcev veliki večini medijev zadal zelo hud udarec. Številni regionalni mediji in mediji posebnega pomena so med tem po odločitvi ministrstva za kulturo ostali brez do 70 odstotkov na lanskoletnem razpisu že zagotovljenih ...