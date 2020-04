Mediji pozivajo k oglaševanju  

Pobudnik medije poziva, da se priključijo pobudi, za podrobnosti so dosegljivi na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Sodelovanje je brezplačno. Pobudnik in agencija za svoje delo nista plačana, niti ne bosta prejela nikakršnega drugega nadomestila. Prav tako so objave sodelujočih medijev brezplačne in dobrodelne narave.

»Ko izklopimo en oglas, se ne zgodi nič posebnega. Ko se izklopijo oglaševalci, ugasnejo mediji in službe tistih, ki jih ustvarjajo.« S tem pozivom se v medijski družbi Delo pridružujemo pobudi slovenskih medijev, s katero spodbujamo k oglaševanju v medijih v času korona krize.Mediji s pobudo opozarjajo, da jih je pričujoča kriza že močno prizadela, saj so oglaševalci občutno oklestili svoje proračune, po drugi strani pa mediji v teh tednih objavljajo še več vsebin kot sicer. Številni mediji so življenjsko odvisni od oglasov, pri čemer medijska industrija zaposluje več tisoč ljudi različnih poklicev. Poleg novinarjev in urednikov tudi fotografe, tehnične urednike, lektorje, snemalce, režiserje, drugo tehnično osebje itd., posredno pa so od medijev odvisni tudi tiskarji, produkcijske hiše, organizatorji različnih dogodkov ipd.Pobudnik akcije je Marketing magazin, ki je v sodelovanju z Agencijo101 pripravil serijo oglasov. V njih so uporabili vsem dobro znani princip zapiranja oglasov na spletnih medijih in ga zapeljali tako, da na tem principu pokažejo, kaj se zgodi, če oglaševalci zaprejo oglase ter kaj to pomeni za medije in za službe tistih, ki ustvarjajo prave novinarske vsebine.