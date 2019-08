Mediji so mu priskutili Medijske toplice

»Saj ne kupujem parlamenta!«

Nihče noče »avtoodpada«

Zagorje – Samo Feštajn je odstopil od nakupa Medijskih toplic. Odločitev je sprejel pred dobro uro sredi telefonskega razgovora za Delo. »Napišite, da odstopam zaradi medijskega pompa. Uradno obvestilo bom stečajnemu upravitelju poslal jutri,« je dejal. Stečajnik Igor Bončina, ki smo ga ujeli v tujini, je povedal, da še vedno čaka, da interesent vrne podpisano pogodbo in vplača varščino.Pred tremi tedni je Izlačan Samo Feštajn prek svojega celjskega podjetja Global leasing za propadajoči izlaški kompleks ponudil 455.000 evrov. V teh dneh bi moral vplačati varščino. Izvedeli smo, da si je po ogledu objekta, ki že desetletje propada, vzel čas za premislek. Po naših informacijah je Bončina Feštajnu konec minulega tedna poslal pogodbo in mu naložil plačilo varščine; za odločitev je slednji imel osem dni časa. Preden smo včeraj priklicali Feštajna, se je oglasil stečajnik Bončina. »Če varščine ne plača, bo posel propadel in prodajni postopek bom moral ponoviti,« je pojasnil. Če se to zgodi, bo to že šesti poskus prodaje kar 24.000 kvadratih metrov zemljišč, na katerih že desetletje propada hotelsko-bazenski kompleks, ki ga je leta 1997 prek enega od podjetij v svojem poslovnem sistemu kupil Celjan Darko Zupanc.Samo Feštajn nam je po telefonu sprva sicer zagotavljal, da čaka, da sklep sodišča o prodaji Medijskih postane pravnomočen in da se pripravlja na plačilo varščine. Dodal je, da je pač treba razumeti, da ne bo šel z glavo skozi zid in da je tak projekt treba »peljati premišljeno, sicer se zgodba (o propadu, o. p.) lahko ponovi«. »Potrebujemo dobre projekte in dobre elaborate. To je zgodba za pet, šest let,« je še dejal. Nakar si je v hipu premislil, medijem očital »petsto klicev« in pretirano zanimanje za Medijske toplice, ki doslej »deset let niso nikogar zanimale«. »Saj ne kupujem parlamenta!« je bil ogorčen. Na vprašanje, kako je mogoče, da bo dovolil, da zaradi novinarskega klica propade polmilijonski posel, pa je odgovoril, da mu zasebnost pač pomeni več kot medijska izpostavljenost.Že na majskem odpiranju ponudb je bila ponudba Feštajnovega Global Leasinga najvišja, a se je ločitvena upnica NKBM skupaj s stečajnim upraviteljem odločila, da peterico ponudnikov pozove k izboljšanju ponudb. Najboljšo je znova posredoval Global Leasing, NKBM, ki ji je Bončina v stečajnem postopku priznal za 833.000 evrov terjatev prvega zastavnega reda, je na prodajo pristal in tudi sodišče je s prodajno pogodbo soglašalo. Global je prvotno ponudbo zvišal za 55.000 evrov, od druge izboljšane pa je bila višja kar za 200.000 evrov.Feštajnovi družbi Žonta oziroma Global avto sicer že nekaj časa burita duhove na Vranskem, kjer jim je Arso poleg razstavljanja izrabljenih vozil dovolil tudi predelavo odpadkov. Kot smo v Delu poročali spomladi, je Global avto del skupine petih podjetij v Feštajnovi lasti ali solasti, ki se z razgradnjo vozil ukvarja tudi na drugih lokacijah po državiPrav pred tem, da bi v Medijskih toplicah zrastel »avtoodpad«, so trepetali tudi Izlačani. Kaj to pomeni za zagorsko občino, ki sicer ni bila navdušena nad potencialnim investitorjem v izlaški kompleks, nam ni uspelo izvedeti; župan Matjaž Švagan je nedosegljiv.