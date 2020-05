FOTO:Medijske toplice kupila družba z nič prihodki

Mali Igor Zagorski župan Matjaž Švagan vztraja, da mora biti postopek za prodajo Medijskih izveden zakonito. Foto Igor Mali

Meru obljubil oživitev Toplic

Malovrh Polona Družba Meru je za Medijske toplice ponudila 375 tisočakov.

Foto Malovrh Polona/Delo

Zagorje – S prodajo propadlega turističnega kompleksa Medijske toplice se tudi v šesto zapleta. Družba Meru iz Ljubljane, ki je zanj pred slabim mesecem ponudila 375.000 evrov, kupnine še ni nakazala, tudi pogodba še ni podpisana, je za Delo potrdil stečajni upravitelj Igor Bončina in dodal, da »vsi postopki stojijo, ker je občina Zagorje sodišču predlagala začasno ustavitev postopka prodaje«.Razlogov za takšno odločitev zagorske občine Bončina, kot je še dejal, ne pozna. A neuradno naj bi v postopku manjkal bistveni del – sklep o prodaji, brez katerega so vsi drugi sklepi nični, s čimer je župan Matjaž Švagan seznanil tudi občinski svet. Na dopis, ki ga je Bončina prejel v torek, je že odgovoril z ugovorom, češ da občina Zagorje kot upnica in lastnica ene od parcel nima osnove, da ugovarja postopku. »Sicer so vložili le poziv, ne pritožbe. Zdaj čakamo na odločitev sodišča in prav nič ni jasno, kako se bo razpletlo,« je še dodal Bončina. Švagan pa je za Delo pojasnil, da kot upnik »želimo samo to, da je postopek izveden v skladu z zakonom. In če se izkaže, da je, ni razloga, da se prodaja izpelje«.Od osmih upnikov s predkupno pravico sta se doslej v predhodnih zadevah le dva izrekla, da je ne bosta uveljavljala: to sta trboveljska in hrastniška občina. Od šesterice, med njimi tudi od občine Zagorje, stečajnik odgovora ni prejel.Soglasje za prodajo Medijskih toplice ljubljanski družbi za posredništvo in trgovino Meru je Bončini dalo podjetje Alos, ki je status ločitvenega upnika prevzelo od hipotekarne upnice NKBM. Ta je Alosu priznane terjatve prvega zastavnega reda v višini 833.000 evrov prodala lani. Na poziv stečajnika za nezavezujoče zbiranje ponudb sta februarja letos prispeli dve ponudbi, ki pa ju je Bončina ocenil za nezadovoljivi in oba ponudnika pozval k izboljšanju. To je storila le družba Meru, ki je za Medijske toplice ponudila štirikrat manj, kot znaša njihova tržna vrednost, je pa zato obljubila, da bo vanje investirala in da bo na Izlakah oživila turistično dejavnost.Oživitev turizma oziroma hotelske in bazenske ponudbe v Medijskih toplicah, ki so v zadnjih enajstih letih povsem propadle, seveda pomeni večmilijonsko investicijo. Družba Meru s sedežem na Tržaški cesti v Ljubljani, ki se po javno dostopnih podatkih ukvarja z nespecializiranim posredništvom pri prodaji izdelkov, po podatkih baze Gvin v času med 2014 in 2018 ni izkazala nobenih prihodkov, v 2017 in 2018 je ustvarila 38 evrov izgube, zaposlenih nima, kapital je ocenjen na dobrih 31 tisočakov, njena lastnica je Marija, zastopnica pa Jasmina Zaletelj. Kako bo torej podjetje s takšnim poslovnim izidom sposobno izpeljati zahtevno investicijo v Toplice? Odgovora na vprašanje od zastopnice podjetja nismo dobili.