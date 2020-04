Medijske v roke družbe Meru

Zagorje - Medijske toplice so našle novega lastnika, ki obljublja, da jih bo obnovil in da bo ta nekdanji zasavski turistični biser znova zasvetil.



Za 375.000 evrov ali skoraj štirikrat manj, kot je znašala tržna vrednost, je Toplice ob soglasju Alosa, ljubljanskega podjetja za upravljanje naložb, ki je status ločitvenega upnika prevzel od NKBM, kupila družba za posredništvo in trgovino Meru - prav tako iz Ljubljane. Stečajni upravitelj Igor Bončina pričakuje, da bodo prodajno pogodbo podpisali prihodnji teden. Zagorski župan Matjaž Švagan pozdravlja prihod vsakega resnega vlagatelja v dolino Medije.



Kot smo v Delu pred kratkim že poročali, se je na poziv Bončine, naj ponudbo izboljšata, od dveh interesentov odzval le eden: ljubljanski Meru.



Hotel Medijske toplice je zaprt že enajst let, od leta 2009, v stečaju pa se je znašel v 2017. Tačas je zamenjal kar nekaj lastnikov, saj Poslovnemu sustemu Zupanc v lasti celjskega tajkuna Darka Zupanca nikoli ni uspelo najti rešitev za hotelsko-bazenski kompleks, ki se razteza na 24.000 kvadratnih metrov površin.