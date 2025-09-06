Medla slovenska varnostna jamstva Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je pripravljena dati varnostna jamstva Ukrajini, a ne bo sodelovala v nobeni koaliciji, katere namen je pošiljanje vojakov na vojna žarišča brez mandata OZN. V koaliciji o varnostnih jamstvih Ukrajini še niso razpravljali.

Znotraj tako imenovane koalicije voljnih se je 26 držav uradno zavezalo, da bodo sodelovale v mirovnih silah z napotitvijo vojakov v Ukrajino ali s prisotnostjo na tleh, na morju ali v zraku, da bi zagotavljale mir na ukrajinskem ozemlju takoj po sklenjenem premirju z Rusijo. Med njimi je tudi Slovenija. Zasedanja koalicije voljnih se je v četrtek na daljavo udeležil premier Robert Golob.

Težo varnostnih garancij, ki jih je Slovenija pripravljena dati Ukrajini, je treba razumeti v širšem kontekstu koalicije voljnih in evropskih garancij, opozarja obramboslovec dr. Klemen Grošelj: »Pri tem so ključne države Francija, Nemčija in Velika Britanija. Kažejo pa se že velike razlike med državami v koaliciji. Poljska, Italija in še nekatere druge države so napovedale, da ne bodo sodelovale s svojimi silami v Ukrajini«.