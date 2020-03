Mednarodna matura odpovedana

Mednarodna matura, ki bi morala potekati med 30. aprilom in 22. majem, je zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedana. Dokončne odločitve glede splošne mature v Sloveniji, ki bi se morala začeti 5. maja s pisanjem eseja v maternem jeziku, medtem še ni.Mednarodna matura je mednarodno priznan zaključek srednješolskega izobraževanja, ki ga izvaja neprofitna organizacija International Baccalaureate s sedežem v Ženevi. Na treh slovenskih gimnazijah, ki imajo ta program v svojih učnih načrtih - to so Gimnazija Bežigrad, II. gimnazija Maribor ter Gimnazija Kranj - je v lanskem šolskem letu mednarodno maturo uspešno opravilo 65 dijakov iz Slovenije in 23 tujcev.»Naši učenci, njihovo dobro počutje in napredovanje v prihodnjih življenjskih obdobjih so bili v ospredju našega razmišljanja, ko se odzivamo na to izjemno pandemijo,« so pri International Baccalaureate pojasnili odločitev, da letošnjo mednarodno maturo odpovedo.Kakšna bo usoda splošne mature, še ni znano. Ministrica za izobraževanje, znanost in športje v četrtek za TV Slovenija povedala, da te dni s stroko preigravajo možnosti zamikov nekaterih rokov, a za zdaj niso sprejeli še nobene odločitve. »Je pa strokovna ocena jasna - matura bo,« je zatrdila. V naslednjih dneh naj bi šole dobile navodila, kako preverjati znanje v tem času in kako pripeljati šolsko leto do konca.