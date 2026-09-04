Rdeči križ: v zadnjih 10 letih so razdelili več kot 32 tisoč ton hrane

Včasih je dovolj prijazna beseda. Včasih nekaj ur našega časa. Včasih pomoč, ki nekomu v najtežjem trenutku pomeni vse. Dobrodelnost namreč ni le dar – je predvsem človečnost, solidarnost in pripravljenost pomagati. Ob mednarodnem dnevu dobrodelnosti (5. septembra) smo v studiu gostili Matica Slapšaka, predstavnika Rdečega križa Slovenije, ki letos zaznamuje 160 let delovanja na Slovenskem. »Naša območna združenja, skupaj s krajevnimi organizacijami, pravzaprav predstavljajo naše srce,« pravi Matic Slapšak. FOTO: Špela Ankele Kako Rdeči križ vsak dan živi dobrodelnost? Kdo so ljudje, ki nesebično pomagajo drugim? Kako pomembni so prostovoljci in zakaj je med njimi vse več mladih? Kako solidarni smo Slovenci in kako se odzovemo, ko nas prizadenejo naravne nesreče? Pogovarjali smo se tudi ...