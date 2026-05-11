  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Na slovenski obali nevarne kompasne meduze

    V nasprotju z nekaterimi drugimi klobučnjaki se te meduze ne pojavljajo v gručah, ampak posamično. Ob ožigu spirajte prizadeto mesto z morsko vodo.
    Ožig kompasne meduze je zelo boleč. FOTO: FOTO: istockphoto
    Galerija
    Ožig kompasne meduze je zelo boleč. FOTO: FOTO: istockphoto
    R. I., STA
    11. 5. 2026 | 14:34
    11. 5. 2026 | 14:40
    2:47
    A+A-

    Konec tedna je bilo v morju na koprski promenadi videti večje število meduz. Kot sta pojasnila Tinkara Tinta in Martin Vodopivec z Morske biološke postaje Piran, gre za kompasne meduze, katerih ožig je lahko za kopalce zelo boleč.

    Na Morski biološki postaji Piran so na podlagi fotografij ugotovili, da gre za kompasno meduzo (Chrysaora hysoscella). Ožig te vrste je lahko zelo boleč, odziv nanj pa je odvisen od posameznika in mesta ožiga. »Ob ožigu spirajte prizadeto mesto z večjo količino morske vode, morebitne ostanke lovk odstranite s kože, v primeru močnejše reakcije pa obiščite zdravnika,« sta dejala.

    Množično pojavljanje teh meduz je po njunih navedbah lahko posledica številnih dejavnikov, kot so razpoložljivost hrane, morski tokovi in temperatura morja. Zakaj jih je letos več, strokovnjaki še ne vedo. V nasprotju z nekaterimi drugimi klobučnjaki se te meduze ne pojavljajo v gručah, ampak bolj posamično. V slovenskem morju so prisotne predvsem v zimskih in pomladanskih mesecih. Na klobuku imajo radialne črte, po katerih so tudi dobile ime, imajo pa tudi dolge lovke.

    Napovedovanje invazij oziroma pojavljanja meduz je zelo zahtevno in odvisno od številnih dejavnikov. Za uspešne napovedi bi potrebovali zanesljive terenske in eksperimentalne podatke, sta pojasnila raziskovalca. Zaradi pomanjkanja stabilnega financiranja izvajajo namreč zgolj omejen monitoring. Velik del informacij tako pridobijo od naključnih opazovalcev, zato prosijo javnost, naj jim opažanja s fotografijami ter podatki o datumu in lokaciji sporočajo na elektronski naslov infombp@nib.si.

    S podobnim pojavom so se sicer v zadnjih dneh soočali v sosednjem Tržaškem zalivu, ki so ga meduze povsem preplavile. Raztezale so se po celotnem zalivu in segale tudi 20 metrov globoko, zaradi česar ribiči več kot teden dni niso mogli iz pristanišča.

    Takšne invazije so zaradi segrevanja morja vse pogostejše in se namesto na deset do 15 let zdaj pojavljajo na tri do pet let, so še opozorili italijanski raziskovalci. Tamkajšnje meduze pa za ljudi niso nevarne, so še pojasnili.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reportaža

    Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

    Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
    Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Kakšen bi bil izid, če bi volili še enkrat?

    Obe vodilni stranki sta pridobili v primerjavi z aprilskim merjenjem, kaže Barometer. Delež neopredeljenih ostaja razmeroma majhen.
    Barbara Hočevar 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Bono

    Kljub milijonom oboževalk je vedno ljubil le njo

    Zgodba o frontmanu skupine U2 je filmska. Nesrečni fant, ki se ni znal sprijazniti z veliko izgubo, je rešitev našel v glasbi in z njo navdušil milijone.
    Agata Rakovec Kurent 10. 5. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Logar, Stevanović in NSi: triglav laži, ki poganja novo desno koalicijo

    Politične stvari so že dolgo dogovorjene in se kažejo kot popoln državni preobrat, če ne kar revolucija.
    Janez Markeš 9. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    GigaSfera, nova Telemachova zgodba o povezanosti

    Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

    »Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

    Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

    Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
    Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Nepremičnine

    Zelena naložba, ki brez zaščite lahko drago stane

    Število sončnih elektrarn še naprej narašča, strokovnjaki opozarjajo na pomen kakovostne montaže, vzdrževanja in ustreznega zavarovanja.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Umetna inteligenca

    Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

    Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
    Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

    Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
    Preberite več

    Več iz teme

    meduzemorjePiranslovenska obalaObalapodnebne spremembe

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Srebrni golob

    Golobja sekta rovari v podtalju

    Ruska klasika je po več kot stoletju dostopna tudi v slovenščini.
    Mirt Bezlaj 11. 5. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Razmere na cestah

    Spet zastoji na primorski avtocesti

    Zaradi nesreče je oviran promet pred priključkom Dragomer proti Ljubljani. Zaprt je tudi vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec.
    11. 5. 2026 | 14:56
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    V Mariboru vse oči uprte v Anglijo, novi vlagatelj čaka na odgovor

    Edina neznanka v 1. SNL je le še, kdo bo napredoval iz 2. SNL. Se v Ljudskem vrtu končuje vladavina Adžuna Ilidžalija?
    Gorazd Nejedly 11. 5. 2026 | 14:55
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Tekvondo

    Znani lovec iz televizijskega kviza hitro postal plen

    Vrhunskemu slovenskemu tekvondoistu Ivanu Trajkoviču se nastop na evropskem prvenstvu v Münchnu ni izšel po željah.
    Miha Šimnovec 11. 5. 2026 | 14:50
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    GZS hladi evforijo glede visokih lanskih dobičkov

    V zbornici opozarjajo, da stanja gospodarstva ni mogoče presojati zgolj na podlagi neto dobička, in dodajajo, da to ne zanika padajočega trenda.
    Maja Grgič 11. 5. 2026 | 14:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    V Mariboru vse oči uprte v Anglijo, novi vlagatelj čaka na odgovor

    Edina neznanka v 1. SNL je le še, kdo bo napredoval iz 2. SNL. Se v Ljudskem vrtu končuje vladavina Adžuna Ilidžalija?
    Gorazd Nejedly 11. 5. 2026 | 14:55
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Tekvondo

    Znani lovec iz televizijskega kviza hitro postal plen

    Vrhunskemu slovenskemu tekvondoistu Ivanu Trajkoviču se nastop na evropskem prvenstvu v Münchnu ni izšel po željah.
    Miha Šimnovec 11. 5. 2026 | 14:50
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    GZS hladi evforijo glede visokih lanskih dobičkov

    V zbornici opozarjajo, da stanja gospodarstva ni mogoče presojati zgolj na podlagi neto dobička, in dodajajo, da to ne zanika padajočega trenda.
    Maja Grgič 11. 5. 2026 | 14:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

    VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
    5. 5. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Nova aplikacija nakupovalnih centrov

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

    Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

    Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Česa se boji Evropa?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TIMBILDING

    Najbolj priljubljeni programi ta hip

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

    Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
    11. 5. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VLAK

    Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

    Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
    11. 4. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

    Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
    5. 5. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

    V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    5. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

    Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
    8. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

    Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

    Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
    15. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Motorist naj bo

    Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo