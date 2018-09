Medved je najboljši inšpektor za gobarje

Ljubljana - Sistem vrednotnic za nabiranje gob ne deluje oziroma je pogosto krinka za komercialno dejavnost, ki temelji na nezakonitem ropanju gozdnih plodov. Še slabše je z nadzorom nad nabiranjem gob. Najboljši inšpektor in edini zakon je trenutno rjavi medved, pravi Janez Beja iz zveze lastnikov gozdov. »Na večini občin vas bodo le čudno pogledali, ko boste vprašali, kje lahko kupite vrednotnico za nabiranje gob [pravi odgovor je na upravni enoti] in tudi ljudje ne vedo, kam naj se obrnejo. Sistem mora biti enostaven, sicer je bolje, da ga ni,« ureditev nabiranja in prodaje gob prek vrednotnic ocenjuje Beja, ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.