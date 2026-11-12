Medved napadel domačina v okolici Trebnjega, odpeljali so ga v bolnišnico

V gozdu v okolici Račjega sela je danes okoli 7.30 medved napadel domačina, ki se je odpravil na jutranji sprehod. Moški je v napadu utrpel poškodbe, reševalci pa so ga odpeljali v bolnišnico.

Stane Pekolj, starešina Lovske družine Trebnje, je za Svet24 povedal, da je policija po napadu prišla na kraj dogodka in zavarovala območje. Lovci bodo poskušali izslediti medveda, oceniti okoliščine napada in se nato odločiti za ustrezne ukrepe.

Po poročanju Svet24 je medved presenetil upokojenega domačina, ki se mu je med napadom uspelo iztrgati. Moški je nato sam prišel do doma, od koder so ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje. Napad se je zgodil približno sto metrov od njegovega doma.