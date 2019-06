Medved pri Želimljah napadel 80-letno žensko

Danes zjutraj je ob 5.32 v naselju Vrh nad Želimljami v občini Škofljica medved napadel osebo in jo poškodoval, na spletni strani poroča Uprava za zaščito in reševanje.Gasilci PGD Vrh nad Želimljami so zavarovali kraj dogodka, oskrbeli poškodovano osebo do prihoda reševalcev NMP Ljubljana in nudili pomoč pri prenosu do reševalnega vozila. Reševalci so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana. Posredovali so tudi policisti, lovci LD Škofljica in intervencijska skupina za velike zveri iz Zavoda za gozdove, so še navedli.Na Policijski upravi Ljubljana so potrdili, da so bili okoli pol šestih zjutraj obveščeni o napadu, in sicer medved je napadel 80-letno žensko. K sreči gre le za lažje poškodbe in njeno življenje ni ogroženo.Napad se je zgodil, ko so kmetje na okopih, ker jim velike zveri napadajo drobnico. Pod pritiskom predstavnikov kmetov in civilne družbe je zato DZ prav ta teden potrdil interventni zakon , katerega namen je poseči v prenamnoženo populacijo medveda in volka. Po zakonu je predviden odvzem 200 medvedov in 11 volkov iz narave. Vlada sicer poseg v populacijo omenjenih zveri vsako leto določi z odlokom, a se ta po sodnem zadržanju ne izvaja.