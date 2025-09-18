Na Rakitni po oceni lovcev večkrat preseženo število medvedov

Na območju Rakitne se prebivalci vse pogosteje srečujejo z medvedi, kar v skupnosti povzroča nelagodje in občutek ogroženosti. Starešina Lovske družine Rakitna Marjan Šivic ocenjuje, da je v okoliških gozdovih vsaj desetkrat več medvedov, kot bi jih tam lahko živelo.

Kot je poročala TV Slovenija, domačini opozarjajo, da živali prevrnejo smetnjake in kompostnike, zaradi česar razmišljajo o vzpostavitvi skupnega zbirališča bioloških odpadkov v sodelovanju z občino Brezovica.

Po Šivičevih besedah je območje primerno za največ pet medvedov, v resnici pa jih tam živi približno štirideset. V bližino naselja se pogosto umaknejo samice z mladiči in mladi osebki, ki jih iz gozda izrivajo večji medvedi.

Šivic je izrazil nezadovoljstvo tudi nad julijsko odločitvijo upravnega sodišča, ki je zadržalo dovoljenje za odstrel 206 medvedov, izdano konec maja. Do zdaj so lovci lahko uplenili le 24 živali.

Zaradi težav so prebivalci Rakitne konec julija naslovili na vlado ter ministra za naravne vire in prostor poziv k vrnitvi strokovnega upravljanja populacije medveda. Pod peticijo, ki jo je podprlo več kot 3300 ljudi, zahtevajo, da se odločanje znova opravi na podlagi strokovnih priporočil, ob zagotavljanju varnosti prebivalcev in hkratnem varstvu vrste.