Pred dobrimi tremi leti in pol smo bili priča medvrstniškemu nasilju na strehi celjskega nakupovalnega središča, celjsko okrožno sodišče pa je konec oktobra izdalo sklep o ustavitvi postopka zoper vse domnevne storilce. Medtem policija, center za socialno delo (CSD), tožilstvo in ravnatelji ugotavljajo, da je nasilja, ki ga izvajajo mladoletniki, vedno več in da se starostna meja niža.

Celjska policija je včeraj opozorila, da zaznavajo porast neprimernih ravnanj mladoletnikov, zato so v zadnjem obdobju opravili več poostrenih nadzorov in na območju mestnih četrti Hudinja, Lava in Nova vas do včeraj izvedli več kot 260 postopkov ugotavljanja identitete, 58 staršev mladoletnikov pa so pisno obvestili. Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave (PU) Celje, je dodala, da mladoletniki do 14. leta kazensko in prekrškovno niso odgovorni: »Zato policija o njihovih ravnanjih s poročilom obvesti pristojno okrožno državno tožilstvo in pristojni CSD. V primeru ugotovljenih elementov opustitev dolžne skrbi kazensko ovadimo starše zaradi zanemarjanja mladoletne osebe, največkrat zaradi neprimerne vzgoje in nezadostnega nadzora.«