Državni megaprojekt na Parmovi ali večno najemanje prostorov po Ljubljani

Načrtov o gradnji upravne stavbe na Parmovi v Ljubljani država očitno še ni opustila. Vendar po skoraj desetletju priprav ni jasno, ali bo stavba tudi dejansko zgrajena. Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo (MNZJU), ki ga vodi Franci Matoz, pravijo, »da je projekt v strokovno-pripravljalni fazi«, a končna odločitev o investiciji ni sprejeta. Po najnovejši oceni bi ta projekt državo stal dobrih 93,2 milijona evrov (z DDV), medtem ko za najemnine na leto odšteje 15 milijonov evrov. Ko smo julija lani preverjali, kaj se dogaja z zemljiščem med Parmovo, Džamijsko in Sarajevsko ulico, smo ugotovili, da država na tem območju že osem let načrtuje gradnjo nove upravne stavbe. Pod eno streho so namreč želeli združiti ministrstva in druge državne organe, ki so zdaj razpršeni po ...