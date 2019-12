Meja sneženja jutri pod 500 metri, na Kredarici že debela snežna odeja

Vstopili smo v meteorološko zimo, najhladnejši čas leta. Današnje jutro so v Sloveniji letnemu času primerno zaznamovale nizke temperature, saj so se te po precej jasni noči v večjem delu države spustile pod ničlo. Proti večeru bo na zahodu začelo deževati, v ponedeljek pa se bo meja sneženja popoldne lahko spustila pod 500 metrov nadmorske višine.



Najnižjo temperaturo so davi ob 7. uri izmerili na Kredarici, in sicer minus devet stopinj Celzija, tam je trenutno tudi okoli 2,5 metra snega. V Kočevju so namerili minus 4,3 stopinje, na Letališču Edvarda Rusjana v Mariboru minus 3,2 stopinje, v Črnomlju pa minus tri stopinje Celzija, med drugim kažejo podatki Agencije RS za okolje (Arso). Temperature pod lediščem so sicer davi namerili v večjem delu Slovenije.



Na portoroškem letališču je bilo medtem zjutraj nekaj manj kot tri stopinje, v Biljah pri Novi Gorici pa so namerili 5,9 stopinje Celzija.

Jutra hladna s temperaturami pod ničlo

Trenutno se Sloveniji bliža ciklonsko območje z vremensko fronto. Proti večeru bo na zahodu začelo deževati, deževno pa bo tudi v ponedeljek, ko se bo čez dan hladilo, tako da se bo meja sneženja postopno spuščala in se lahko popoldne ob koncu padavin spusti ponekod tudi pod 500 metrov nadmorske višine. »Ker so tla kar topla, se sneg ne bo prijemal. Šlo bo za kratek zimski preblisk,« je za STA predvideno vremensko dogajanje opisala dežurna meteorologinja na Arsu Katja Kozjek.



Do ponedeljka zvečer bodo nato padavine povsod ponehale. Trije dnevi, ki bodo sledili, bodo tudi bolj hladni z jutranjimi temperaturami pod ničlo in dnevnimi do pet stopinj, suho bo in dokaj sončno ter z jutranjo meglo po nižinah. V drugi polovici tedna bo znova topleje, saj bodo temperature v nižinah narasle na blizu deset stopinj Celzija čez dan, je povedala meteorologinja. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od dve do pet stopinj, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, v ponedeljek pa bodo najvišje dnevne temperature od dve do šest, na Primorskem do 14 stopinj Celzija, kaže napoved Arsa.

Letošnja jesen ena najtoplejših

Po doslej zbranih in še ne povsem preverjenih podatkih bo letošnji november na državni ravni okoli tri stopinje toplejši od dolgoletnega povprečja in verjetno šesti najtoplejši od leta 1961, je Arso v četrtek objavil na družbenem omrežju Facebook.

Največji temperaturni odklon je bil po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije, znašal je okoli 3,5 stopinje Celzija, najmanjši pa v visokogorju, kjer je znašal eno stopinjo Celzija. Daleč najtoplejši november od sredine 20. stoletja je sicer bil v letu 1963 s povprečnim odklonom 4,4 stopinje Celzija. Malo manj topla sta bila novembra v letih 2002 in 2014.



Višina padavin je bila novembra povsod po Sloveniji nad dolgoletnim povprečjem. Skladno z obilnim in pogostim dežjem je bilo trajanje sončnega vremena zelo majhno, krepko pod dolgoletnim povprečjem. V večjem delu Slovenije do vključno 27. novembra nismo našteli niti 40 ur sončnega vremena, nad 50 ur pa je bilo sonca le v večjem delu Primorske in ponekod na severovzhodu Slovenije.



V dolgoletnem povprečju je sončnih ur novembra večinoma med 70 in 90 ur, na Primorskem malo nad 100 ur, na Kredarici 120 ur. Kot kaže, bo november na državni ravni drugi ali tretji najmanj osončen od leta 1961, so še navedli na Arsu.