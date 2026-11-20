Danes bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na jugovzhodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišja dnevna temperatura bo od 11 do 14, v zatišnih legah severne Slovenije okoli 8 stopinj.

Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Sprva bo po nekaterih nižinah megleno. Čez dan se bo prehodno razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo od -2 do 4, na Primorskem do 7, najvišja dnevna od 10 do 15, v Zgornjesavski dolini okoli 8 stopinj.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Jutri bo dokaj sončno, nekaj povečane oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas, kjer bo čez dan prehodno zapihal veter severnih smeri. Na severni strani Alp bo snežilo.

Obeti

V nedeljo se bo postopno pooblačilo, padavine bodo od jugozahoda čez dan zajele vso Slovenijo. Hladneje bo.

V noči na ponedeljek bodo padavine slabele in do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Meja sneženja se bo spuščala, saj bo zapihal hladnejši veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. V ponedeljek čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo.

V skladu z zakonom o pravilih cestnega prometa morajo biti motorna in priklopna vozila med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta opremljena s predpisano zimsko opremo ter primerno urejena. Zimske razmere nastopijo, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo ali poledenelo.

Osnovna globa: 40 evrov

Osnovna globa za voznika, ki na vozilu v zimskih razmerah nima ustrezne zimske opreme, je 40 evrov. Če pa zaradi neustrezne opreme povzroči oviranje ali zastoje v prometu, je kazen 500 evrov in pet kazenskih točk. Policija lahko vozniku prepove nadaljnjo vožnjo in izloči vozilo iz prometa, in sicer na njegove stroške.