Mejo bo varovalo 35 dodatnih vojakov

Skupno je Slovenska vojska na podporne naloge policiji pripadnike napotila 141.302-krat in prevozila skoraj pet milijonov kilometrov. FOTO: Jure Eržen

Vojaki od novembra 2015 s policijo sodelujejo tudi pri postavljanju in vzdrževanju začasnih tehničnih ovir. FOTO: Vornac Voge

Slovenska vojska bo v ponedeljek na pomoč policiji pri varovanju državne meje poslala 35 dodatnih vojakov. Ti bodo v mešanih patruljah in opazovalnicah delovali na območju Policijske uprave Koper, pri svojem delu pa bodo med drugim uporabljali opremo za opazovanje in tudi oklepna vozila.Policija je namreč Slovensko vojsko (SV) zaprosila za dodatno pomoč pri varovanju meje na območju koprske policijske uprave, kjer se v letošnjem letu soočajo s povečanjem nezakonitih prestopov meje. Premierje zato napovedal večjo prisotnost policistov in tudi vojakov na meji, poleg tega je policija nakupila tudi tehnično opremo, kot so droni za nadzor meje.Napovedi o dodatnih napotitvah vojakov so se uresničile, saj so se v vodstvih policije in SV dogovorili, da bo SV dodatnih 35 pripadnikov na pomoč policiji pri varovanju državne meje napotila v ponedeljek. Kot so sporočili iz SV, bodo napoteni pripadniki okrepili vrste policije na širšem območju Policijske uprave Koper. Pri delu bodo uporabljali večino sredstev, ki jih ima SV v svoji uporabi, od opreme za opazovanje do oklepnih vozil. Dnevno bo tako v mešanih patruljah in opazovalnicah policiji pomagala enota SV na ravni okrepljene čete.Vojska je sicer v reševanje migrantske problematike vključena na podlagi sklepa vlade z oktobra 2015, pri varovanju meje pa pomaga od februarja 2016. Od tedaj do 10. julija letos je SV pripadnike napotila 78.209-krat oziroma sodelovala v skoraj 51.000 patruljah.Kot so še sporočili iz SV, se odzivajo na zahteve policije po večji podpori varovanja državne meje oz. preprečevanju ilegalnih migracij. Naloge, ki jih je SV opravljala v podporo policiji, so v začetku vključevale sodelovanje v mešanih patruljah na območjih posameznih policijskih uprav pri širšem varovanju državne meje.Od novembra 2015 s policijo sodelujejo tudi pri postavljanju in vzdrževanju začasnih tehničnih ovir, od oktobra 2018 pa opazujejo širše območje državne meje z moštvom in brezpilotnimi letali. Skupno je Slovenska vojska na podporne naloge policiji pripadnike napotila 141.302-krat in prevozila skoraj pet milijonov kilometrov. Prav tako so pripadniki SV postavili in vzdrževali okoli 160 kilometrov začasnih tehničnih ovir, so dodali.Poleg tega je SV podporo pri reševanju migrantske situacije nudila tudi Upravi RS za zaščito in reševanje oz. civilni zaščiti v času begunskega vala, ko so pripadniki SV opravljali prevoze, oskrbovali, varovali in urejali sprejemne in nastanitvene centre ter pripravljali in delili obroke.