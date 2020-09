Melania iz brona – da bo odporna proti ognju

Maxi je sodeloval tudi pri tokratnem odkritju kipa. FOTO: Jure Makovec/AFP

Konceptualna kritika politike Donalda Trumpa

Pa še krajši opis za obiskovalce. FOTO: Igor Mali/Delo

Ožgana skulptura na razstavi v Kopru

Na mestu, kjer so se domačini Rožnega pri Brestanici že navadili lesenega kipa, stoji nov, (proti ognju odporen) bronast kip soproge sedanjega ameriškega predsednika. Neznanci so namreč 4. julija, na dan ameriške neodvisnosti, ponoči zažgali leseno skulpturo. Od sijoče, modro obarvane podobe ameriške prve dame, ki je sicer doma iz Sevnice, je na visokem tnalu ostala ožgana, bleda nakaza.Skulptura lokalnega umetnika, kiparja z motorno žagoz Rožnega, ki je Melanio izrezljal iz hloda lipe na pobudo v Berlinu živečega ameriškega umetnika, je dobro leto vznemirjala in razveseljevala mimoidoče.Komentarji so bili različni. Neredki so se posmehljivo naslajali nad umetnino in jo zaničevali, se spraševali, kakšna umetnost je to. Zlasti domačini pa so bili ponosni na skulpturo in so jo vzeli za svojo.Čeprav kip stoji na na videz neuglednem polju ob Savi na Rožnem, nekaj kilometrov južno od njene domače Sevnice, je Downey skrbno izbral lokacijo za skulpturo. »Sredi polja, na eni strani je Sava, na drugi cerkvica, lepo je,« je izjavil ob prvi postavitvi lesene Melanie leta 2019. Ta dogodek je odmeval po svetovnih medijih.Ko so v torek na isti podstavek namestili nov kip Melanie iz brona, ni bilo nič drugače. Guardian je odprtju namenil dolg in pregleden članek, v katerem so predstavili celoten projekt konceptualnega umetnika Downeyja. Ta je povedal, da se je odločil za bron predvsem zaradi varnosti, saj bronasta Melania gotovo ne bo gorela, nepridipravi pa bi se morali zares potruditi, da bi jo odpeljali. Po njegovih besedah je to popolna replika lesenega kipa, ki ga je z motorno žago izrezljal umetnik Maxi, skulpturo je oblikoval po Melanii. Požig tega dela je po Downeyjevih besedah posledica političnih napetosti v ZDA in konceptualna kritika politikeNekateri so kmalu po požigu namignili, da je kar umetnik sam podtaknil ogenj, da bi pritegnil pozornost in nadaljeval projekt. »Nisem zažgal kipa niti nisem nikogar prosil ali nagovoril, naj to stori,« je zatrdil.Odkritje kipa Melanie iz brona je privabilo kar nekaj domačinov in obiskovalcev od drugod. Lesena Melania v modri obleki in z rumenimi lasmi je seveda močneje učinkovala na mimoidoče, saj si jo opazil že na daleč s ceste, ki je približno 200 metrov stran. Bronasta prva dama je manj opazna, vsekakor pa si je Melanio na travniku ob Savi na Rožnem najbolje ogledati zjutraj ali dopoldne, ko je obsijana s sprednje strani. Na občini so nekoliko zadržani do umetnine, češ »svobodna volja vsakega posameznika, dokler ta ne poseže v dostojanstvo drugega posameznika«, kot so zapisali za STA.Naj je požig umetnine še tako obsojanja vredno dejanje, je Downey stvar umno obrnil v svoj prid in leseno ožgano skulpturo vključil na razstavo Fuck Off Ilusions v nekdanjem koprskem skladišču soli Libertas, ki jo je pripravil v okviru festivala Izis.Kritiki so leseno Melanio ocenili za rustikalno, naivno umetnino z ekspresionističnimi obraznimi potezami. Kaj bodo porekli na bronasto Melanio?