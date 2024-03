Melita Župevc iz kabineta premiera kot veleposlanica na Dunaj

Vlada je po naših informacijah potrdila imenovanje Melite Župevc, državne sekretarke za strateško komuniciranje v kabinetu predsednika vlade, na veleposlaniški položaj na stalnem predstavništvu v OZN, Ovseju in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju.

Tako je Gibanje Svoboda uporabilo prvo politično kvoto – dovoljenih je šest mest oziroma desetina od vseh –, ki jo dovoljuje zakon o zunanjih zadevah. Stranka SD je sočasno želela eno od kvot uporabiti tudi za Igorja Šoltesa, nekdanjega državnega sekretarja na pravosodnem ministrstvu, a so, kot kaže, predlog za njegovo imenovanje na zunanjem ministrstvu ob zadnji aferi ob nakupu sodne stavbe umaknili.

Pred potrditvijo na vladi je morala Melita Župevc opraviti zagovor na zunanjem ministrstvu pred stalno avtonomno strokovno komisijo za pripravo mnenja o usposobljenosti kandidatov, ki niso diplomati, za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata. Omenjeno komisijo vodi profesorica mednarodnega prava dr. Mirjam Škrk, v njej pa je tudi Renata Cvelbar Bek, generalna sekretarka, ki je kandidatka za veleposlaniški položaj v Franciji.

Omenjena komisija preveri, ali kandidat izpolnjuje pogoje, navedene v zakonu o zunanjih zadevah. Ti seveda niso tako strogi, kot veljajo za profesionalne veleposlanike, ki so v zadnjih mesecih in tednih zato izrekali zadržke do njenega imenovanja. Omenjeno stalno predstavništvo sodi namreč med najzahtevnejše zaradi odnosov do Rusije in Ukrajine znotraj Ovseja, v okviru Agencije za jedrsko energijo pa je občutljiva tema Iran s svojim jedrskim programom.

Župevčevo zdaj čaka še predstavitev v državnem zboru, zadnja beseda pa je v rokah predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki podpisuje veleposlaniška imenovanja.

Na naše vprašanje, do kdaj ostaja še državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade, se še ni odzvala.