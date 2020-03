Menjava direktoja urada vlade za komuniciranje

Vlada je na današnji seji s položaja v. d. direktorja urada vlade za komuniciranje (Ukom) razrešila Mira Petka ter z 21. marcem za v. d. direktorja imenovala Uroša Urbanijo. Funkcijo bo opravljal do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 20. septembra.



Vlada je Petka razrešila le po tednu dni. Za v. d. direktorja Ukoma ga je namreč imenovala na ustanovni seji, na kateri se je sestala takoj po potrditvi ministrske ekipe minuli petek.



Urbanija je bil med drugim urednik notranjepolitičnega uredništva STA, urednik MMC Radiotelevizije Slovenija in na Planet TV.