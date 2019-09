Menjava Mira Cerarja bo predčasna

Ljubljana – Tudi zaradi tako enotne podpore znotraj stranke edinemu kandidatu, Zdravku Počivalšku, bodo menjavo na vrhu stranke izvedli predčasno, 21. septembra, in ne 5. oktobra, kot so sprva načrtovali. Ustanovitelj stranke Miro Cerar, ki je umik z vrha stranke napovedal po slabem rezultatu na evropskih volitvah, bo ostal v vladi kot zunanji minister, kakšna pa bo njegova vloga znotraj stranke, pa za zdaj še ni jasno. Bodo pa v SMC na simbolično predajo štafetne palice povabili predstavnike vseh strank in ne le koalicijskih. Prav Počivalšek se je na primer udeležil tudi kongresa SLS.



Po volilnem kongresu pa čaka SMC še programski kongres, kjer se bodo skušali bolj ideološko pozicionirati in izstopiti iz liberalnega bloka. Ključna teža bo seveda na novem predsedniku, ki je napovedal, da bo stranka pod njegovim vodstvom temeljila na socialno-liberalnih-trajnostnih načelih. Kandidaturo je, kot je povedal, vložil zaradi dveh razlogov: »Ocenil sem, da lahko prispevam, da gre SMC enotno na pot v jutri. Poleg tega mi je izziv, da začnem z revitalizacijo stranke, ki je uspešno naredila nekaj pomembnih korakov v gospodarstvu, ima deset poslancev in štiri ministre, a nizko javnomnenjsko podporo.«