Menjava na vrhu kriminalistične policije

Ljubljana - Potem ko je vlada Janeza Janše že na prvi seji zamenjala generalno direktorico policije Tatjano Bobnar, se menjave v vodstvu policije nadaljujejo. Tako je danes dosedanji direktor uprave kriminalistične policije Boštjan Lindav posle že predal nasledniku.



Na generalni policijski upravi so nam potrdili, da je vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Anton Travner danes za vršilca dolžnosti direktorja uprave kriminalistične policije imenoval Vojka Urbasa.



Karierni policist



Vojko Urbas policijski suknjič nosi že 34 let, od tega je 19 let v upravi kriminalistične policije. V takratni milici se je zaposlil leta 1986, in sicer še kot diplomant fakultete za elektrotehniko. Najprej na področju informatike in telekomunikacij, kjer je leta 1995 prevzel vodenje oddelka za prenosne in varovalne sisteme. V tem letu se je vpisal tudi na izredni univerzitetni študij fakultete za organizacijske vede. Leta 1997je prevzel vodenje oddelka za specialno operativno tehniko.



Konec leta 2007 je postal vodja sektorja za posebne naloge v upravi kriminalistične policije, leta 2016 pa se je zaposlil v vodstvu sektorja za operativno tehnične sisteme v uradu za informatiko in telekomunikacije, kjer je nazadnje delal.



Lindav ostaja v ekipi vodstva policije



Za svoje delo je prejel številna priznanja, od bronastega in srebrnega priznanja za pomembne zasluge pri krepitvi varnosti, do zlatega ščita policije za dolgoletne razvojno-raziskovalne prispevke v policiji.



Boštjan Lindav bo še naprej v ekipi vodstva policije. Deloval bo kot svetovalec v. d. generalnega direktorja policije, in sicer za področje kriminalitete. Na strateški ravni bo koordiniral nujne ukrepe policije pri pospešenem odkrivanju tihotapljenja ljudi in odkrivanju gospodarske kriminalitete. Zadolžen bo tudi za strateško sodelovanje z ostalimi varnostnimi službami tako v Sloveniji kot na tujem.